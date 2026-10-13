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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:36

IMF raporu yayımlandı: Türkiye'nin büyüme ve enflasyon rakamları belli oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’e çıkaran IMF, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüyeceğini öngördü

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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IMF raporu yayımlandı: Türkiye'nin büyüme ve enflasyon rakamları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:36

Uluslararası Para Fonu (), Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’e çıkaran IMF, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüyeceğini tahmin etti.

IMF raporu yayımlandı: Türkiye'nin büyüme ve enflasyon rakamları belli oldu

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2026 VE 2027 BEKLENTİLERİ

IMF tarafından açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli projeksiyonlar paylaşıldı. Rapora göre Türkiye ekonomisinin bu yıl (2026) yüzde 2,7 oranında büyümesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl (2027) ise ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyle birlikte büyüme oranının yüzde 3,6’ya yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'nin yıl sonu tüketici enflasyonu tahminleri ise 2026 için yüzde 31,2; 2027 için ise yüzde 26,5 seviyesinde yer aldı.

KÜRESEL EKONOMİDE YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Raporda, küresel ekonomik faaliyetin 2026 yılının ilk yarısında beklenenden daha güçlü bir seyir izlediği vurgulandı. Özellikle teknolojilerine yönelik gerçekleştirilen dev yatırımların küresel çapta yeni bir ticaret ve talep dalgası yarattığı kaydedildi. Bu doğrultuda küresel ekonomik büyüme beklentisi 2026 yılı için yüzde 3,1'e çekilirken, 2027 yılında küresel büyümenin yüzde 3,4 seviyesinde istikrar kazanacağı ifade edildi.

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Dünya genelindeki ana ekonomilerin büyüme rotaları da raporda detaylandırıldı. Gelişmiş ülkeler kanadında ABD ekonomisinin 2026'da yüzde 2,3, Avro Bölgesi'nin yüzde 1,1 ve Almanya'nın yüzde 1,3 büyüyeceği tahmin edildi. Yükselen piyasalar grubunda ise Hindistan yüzde 7,0'lik güçlü büyüme beklentisiyle öne çıkarken, Çin ekonomisinin 2026 yılını yüzde 4,5 büyüme oranıyla tamamlaması öngörüldü.

IMF raporu yayımlandı: Türkiye'nin büyüme ve enflasyon rakamları belli oldu

7 MADDEDE IMF RAPORUNDAN ÖNE ÇIKANLAR

  1. Türkiye Büyüme Oranları: Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %2,7, 2027 yılında ise %3,6 büyüyeceği öngörüldü.
  2. Türkiye Enflasyon Tahminleri: Rapor kapsamında Türkiye’nin 2026 yıl sonu enflasyonu %31,2, 2027 yıl sonu enflasyonu ise %26,5 olarak açıklandı.
  3. Küresel Ekonomide Büyüme: Dünya ekonomisi için 2026 büyüme beklentisi %3,1, 2027 tahmini ise %3,4 seviyesinde gerçekleşti.
  4. Teknoloji İvmesi: Yapay zekaya yapılan güçlü yatırımların küresel ticarette ve ekonomide talebi destekleyen bir ivme yarattığı belirtildi.
  5. ABD ve Avro Bölgesi: ABD ekonomisinin bu yıl %2,3, Avro Bölgesi'nin ise %1,1 büyümesi bekleniyor.
  6. Dev Ekonomilerin Seyri: Almanya'nın 2026 büyüme beklentisi %1,3, İngiltere'nin %1,3, Japonya'nın ise %0,7 seviyesinde açıklandı.
  7. Yükselen Piyasalar: Yükselen ekonomiler grubunda Çin'in bu yıl %4,5, Hindistan'ın ise %7,0 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

 

 

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#yapay zeka
#türkiye ekonomisi
#ımf
#Dünya Ekonomik Görünüm Raporu
#Uluslararası Para Fonu
#Ekonomi
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