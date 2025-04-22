IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye için 2025 büyüme beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkarıldı. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 3,2'de sabit tutuldu.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.



2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ ORTALAMA YÜZDE 35,9

Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentisi bu yıl için ortalama yüzde 35,9 olarak paylaşıldı. 2026 için enflasyon beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

İşsizlik tahmini 2025 için yüzde 9,4 ve 2026 için yüzde 9,2 olarak belirlendi. Cari açığın GSYH'ya oranı her iki yıl için de eksi yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

ABD TARİFELERİNDEKİ BELİRSİZLİK

Raporda küresel ekonomi için ise "kritik bir eşikte" uyarısı yapıldı. Büyük politika değişiklerinin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD tarifelerinin yarattığı belirsizlik ortamına dikkat çekildi.



KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

2025 küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2026 beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3'e indirildi.

ABD VE AB EKONOMİLERİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e düşürüldüğü kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye indirildiği aktarıldı. Raporda, ABD'de ekonomisinin büyüme hızında yapılan aşağı yönlü revizyonun artan politika belirsizliği, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep ivmesinin etkili olduğu kaydedildi. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.



Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'den yüzde 0'a ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi. Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.



IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildiği aktarıldı.

Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi.