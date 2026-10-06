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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:12

IMF vergi sistemlerindeki soruna dikkat çekti: Yatırım ve istihdamı zayıflatıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin yatırımları caydırdığını ve iş gücüne katılımı zayıflattığını bildirdi. Hükümetlerin ne kadar gelir topladığı kadar nasıl topladığının da önemli olduğuna dikkat çeken kurum bu sorunların azaltılmasına vurgu yaptı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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IMF vergi sistemlerindeki soruna dikkat çekti: Yatırım ve istihdamı zayıflatıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:12

Uluslararası Para Fonu (IMF), kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin önemli ekonomik maliyetlere yol açtığını, vergi kaynaklı çarpıklıkları azaltan reformların ise büyümeyi kayda değer ölçüde güçlendirebileceğini bildirdi.

IMF, 14 Ekim'de yayımlanacak Mali İzleme Raporu'nun "Büyümeyi Desteklemek İçin Daha İyi Vergilendirme" başlıklı bölümünü yayımladı.

Neredeyse tüm ekonomilerde hükümetlerin ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, vergi sistemlerinin kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlayan gelirleri güvence altına alırken; ülkelerin nihai olarak büyümesini sağlayan özel yatırımları, inovasyonu ve istihdamı desteklemesi veya en azından bunların önünde engel oluşturmaması gerektiği ifade edildi.

Raporda, hükümetlerin ne kadar gelir topladığı kadar, bu geliri nasıl topladığının da önem taşıdığı vurgulandı.

Kötü tasarlanmış vergi sistemlerinin önemli ekonomik maliyetlere yol açtığına işaret edilen raporda, başta istisnaları ve şirketlerin KDV sistemine kayıt olmaması olmak üzere KDV kaynaklı çarpıklıkların, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde şirketlerin girdi maliyetlerini yüzde 9'a kadar artırabildiği belirtildi.

Raporda, tipik uygulamalarının da yatırım maliyetlerinin vergi açısından tam mahsup edilememesi gibi nedenlerle, ülke grupları genelinde ortalama olarak sermaye maliyetini yüzde 15 ila 20 artırdığı ve yatırımları caydırdığı aktarıldı.

İyi tasarlanmamış istihdam gelirleri vergilerinin ise insanların iş gücüne katılma ve daha fazla gelir elde etme yönündeki teşviklerini önemli ölçüde zayıflattığı belirtilen raporda, vergi kaynaklı çarpıklıkları azaltan reformların büyümeyi önemli ölçüde güçlendirebileceği ifade edildi.

Raporda, vergilerin daha iyi uygulanmasının, daha iyi vergilendirmenin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

IMF vergi sistemlerindeki soruna dikkat çekti: Yatırım ve istihdamı zayıflatıyor

DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ RAPORU

IMF, 13 Ekim'de yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nun "Maddi Olmayan Ama Gerçek: Kurumlar Vergisinin Yayılma Etkileri" başlıklı bölümünü de yayımladı.

Raporda, vergi rekabetinin küresel ekonominin belirleyici özelliklerinden biri olmaya devam ettiği ancak niteliğinin değiştiği belirtildi.

Büyük çaplı vergiden kaçınmayı önlemeye yönelik reformların ardından vergi rekabetinin bazı boyutlarda ılımlılaştığı kaydedilen raporda, özellikle benzer gelişmişlik düzeylerine sahip ekonomiler arasında rekabet baskılarının devam ettiği aktarıldı.

Raporda, kurumlar vergisi uygulamalarındaki farklılıkların, çok uluslu şirketlerin vergi yükümlülüklerini en aza indirmek amacıyla karlarını ve yatırımlarını ülkeler arasında yeniden konumlandırması nedeniyle sınır ötesi yayılma etkileri yaratmaya devam ettiği ifade edildi.

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ETİKETLER
#kdv
#kurumlar vergisi
#Uluslararası Para Fonu
#Mali İzleme Raporu
#Büyümeyi Desteklemek İçin Daha İyi Vergilendirme
#Dünya Ekonomik Görünümü Raporu
#Kurumlar Vergisinin Yayılma Etkileri
#Ekonomi
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