Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

IMF yapay zeka çağında iş bulmanın püf noktalarına karşı uyardı

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün hızla ilerlerken ekonomilerin ve geleceğin mesleklerinin nasıl etkileneceği merak konusu. Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel düzeyde yapay zekanın dönüşümüne dair analiz yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IMF yapay zeka çağında iş bulmanın püf noktalarına karşı uyardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 21:10

Uluslararası Para Fonu (), yapay zekanın ekonomileri ne ölçüde güçlendireceği ve çalışanlara etkisi konusunda IMF Başkanı Kristalina Georgieva tarafından hazırlanan "Yeni Beceriler ve İşin Geleceğini Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı blog yazısını yayımladı.

Yazıda, yapay zeka ve dijital teknolojilerin bugün çalışma ortamını dönüştürdüğü, büyük teknoloji şirketlerindeki son işten çıkarmaların, inovasyonun en ön saflarında yer alanların dahi bu dönüşümden etkilendiğini gösterdiği belirtildi.

Bazı iş kollarının yok olurken yenilerinin ortaya çıktığına işaret edilen yazıda, otomasyonla birlikte yeni becerilerin, yeni görevlerin ve tamamen yeni mesleklerin ortaya çıktığı ve refah artışı için alternatif yollar sunduğu aktarıldı.

IMF yapay zeka çağında iş bulmanın püf noktalarına karşı uyardı

İŞ BULMAK YENİ BECERİLERE BAĞLI OLACAK

Yazıda, çalışanlar için iş bulmanın veya mevcut işini korumanın, giderek becerilerini güncellemelerine veya yenilerini öğrenmelerine bağlı olacağı belirtilerek, gelişmiş ekonomilerdeki her 10 iş ilanından birinin ve gelişmekte olan ekonomilerdeki her 20 iş ilanından birinin artık en az bir yeni beceri gerektirdiği kaydedildi.

Profesyonel, teknik ve idari rollerin yeni becerilere en çok ihtiyaç duyulan alanlar olduğu ifade edilen yazıda, özellikle de bu talebin yarısından fazlasını oluşturan bilişim sektörünün başı çektiği aktarıldı.

Yazıda, sektöre özgü yetkinliklerin de yükselişte olduğu, örneğin sağlık sektöründe uzaktan bakım ve dijital sağlık, pazarlama alanının da sosyal medya uzmanlığına yönelik talebin arttığı vurgulandı.

İŞİNDEN OLMA KAYGISI İLERLİYOR

İş gücü piyasasının değişen yüzünün çalışanlar arasında endişe yarattığına işaret edilen yazıda, "Küresel işlerin yaklaşık yüzde 40'ının yapay zeka kaynaklı değişime maruz kalmasıyla, işinden olma ve bazı gruplar için fırsatların azalması konusundaki kaygılar daha da derinleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, bu durumun iş gücünü çalışma hayatının geleceğine hazırlayan ve yapay zekadan elde edilen kazanımların geniş kitlelere yayılmasını sağlayan proaktif ve kapsamlı politika üretiminin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Yeni beceriler edinen çalışanların daha yüksek kazanç sağladığına dikkat çekilen yazıda, Birleşik Krallık ve ABD'de yeni bir beceri içeren ilanların yaklaşık yüzde 3, dört veya daha fazla yeni beceri gerektiren işlerin ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 8,5 oranında daha fazla maaş sunduğu kaydedildi.

IMF yapay zeka çağında iş bulmanın püf noktalarına karşı uyardı

KARİYERİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ZORLUK OLUŞTURUYOR

Yazıda, yapay zeka ile ilgili becerilerin yüksek ücret getirisi sağlasa da şu ana kadar diğer yeni beceriler gibi istihdam artışına katkıda bulunmadığı ve bu durumun giriş seviyesindeki işlerin yapay zekaya daha fazla maruz kalması nedeniyle kariyerine yeni başlayan gençler için bir zorluk oluşturduğu aktarıldı.

Politika tercihlerinin, çalışanların ve şirketlerin yapay zeka devrimine yeterince hazır olup olmayacağını belirleyeceği vurgulanan yazıda, yapay zekanın ekonomileri ne ölçüde güçlendireceğinin çalışanların ve şirketlerin bu geçişe ne kadar iyi hazırlandığına bağlı olacağı kaydedildi.

Yazıda, bu doğrultuda becerilere yatırım yapmanın, iş geçişleri sırasında çalışanları desteklemenin ve piyasaları rekabetçi tutarak inovasyonun herkesin faydasına olmasını sağlamanın önemli olduğu ifade edildi.

BECERİ DENGESİZLİK ENDEKSİ

IMF tarafından geliştirilen "Beceri Dengesizlik Endeksi"ne de değinilen yazıda, ülkelerin mevcut durumlarına göre iki kategoriye ayrıldığı aktarıldı.

Yazıda, Brezilya, Meksika ve İsveç gibi yeni becerilere talebin yüksek ancak arzın yetersiz olduğu ülkelerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine daha fazla yatırım yapması gerektiği belirtildi.

Avustralya, İrlanda ve Polonya gibi diğer ülkelerin ise bol miktarda yeteneğe sahip ancak talebin daha ılımlı olduğu belirtilen yazıda, bu ülkelerin yaşadığı zorluğun inovasyonu teşvik etmek ve şirketlerin mevcut yetenekleri absorbe etmesine yardımcı olmak olduğu, inovasyonu ve yeni firmaların kurulmasını destekleyen, işletmelerin finansmana erişimini iyileştiren reformların faydalı olacağı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnternet haberciliği için zorlu günler kapıda: Google trafiği eriyor, yapay zeka dengeleri değiştiriyor
Yapay zeka sanal dünyadan çıktı: İnsansı robot savaşları resmen başladı! Google, Tesla ve Çin karşı karşıya
ETİKETLER
#yapay zeka
#inovasyon
#ımf
#Iş Gücü
#Iş Dönüşümü
#Beceri Gelişimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.