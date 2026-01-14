Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İnternet haberciliği için zorlu günler kapıda: Google trafiği eriyor, yapay zeka dengeleri değiştiriyor

Reuters Enstitüsü'nün 2026 raporuna göre, medya liderlerinin gazeteciliğin geleceğine duyduğu güven son dört yılda 22 puan düşerek yüzde 38'e geriledi. Yayıncılar, Google'ın yapay zeka özelliklerinin devreye girmesiyle önümüzdeki üç yıl içinde arama motoru trafiğinde yüzde 40'tan fazla kayıp bekliyor.

Reuters Enstitüsü, "Gazetecilik, Medya ve Teknoloji Trendleri 2026" başlıklı bir rapor yayınladı. 51 ülkeden 280 dijital medya kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması, sektör yöneticilerinin gazeteciliğin geleceği konusundaki endişelerini ortaya koyuyor.

EDİTÖRLERİN GÜVENİ SON DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ankete katılan editör, CEO ve yöneticilerin yalnızca yüzde 38'i gazeteciliğin önümüzdeki yılki görünümü konusunda kendine güvendiğini belirtiyor. Bu oran yüksek gibi gözükse de dört yıl öncesine kıyasla 22 puanlık sert bir düşüş yaşanmış durumda.

İnternet haberciliği için zorlu günler kapıda: Google trafiği eriyor, yapay zeka dengeleri değiştiriyor

Yöneticiler, yaşanan güven kaybının arkasında yatan temel nedenler olarak gazeteciliğe yönelik siyasi saldırıları, dünyanın pek çok bölgesinde bağımsız medyayı destekleyen USAID fonlarının kesilmesini ve internet haber sitelerinin trafiğindeki belirgin düşüşü gösteriyor.

Öte yandan katılımcıların yüzde 53'ü kendi işletmelerinin geleceği konusunda daha iyimser olduklarını söylüyorlar. Özellikle güçlü bir doğrudan trafiğe sahip abonelik tabanlı yayıncılar kârlılık yolunda ilerlerken, reklam gelirlerine bağımlı mecraların ise gelir kaybı ve yapay zeka destekli arama motorlarının etkileri nedeniyle tedirginlik yaşadığı vurgulandı.

İnternet haberciliği için zorlu günler kapıda: Google trafiği eriyor, yapay zeka dengeleri değiştiriyor

ARAMA MOTORU TRAFİĞİNDE YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE KAYIP BEKLENİYOR

Yayıncılar, önümüzdeki üç yıl içinde arama motorlarından gelen trafikte yüzde 40'tan fazla bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. "Google Zero" olarak adlandırılan ve kullanıcıların arama sonuçlarından sitelere hiç tıklamadan ayrıldığı senaryo henüz tam gerçekleşmese de Google'ın yapay zeka özetlerini devreye sokmasıyla birlikte özellikle yaşam tarzı içeriği üreten siteler şimdiden olumsuz etkilenmeye başladı.

Analiz sağlayıcısı Chartbeat verilerine göre, Google aramalarından haber sitelerine yönelen toplam trafikte düşüş trendi başlamış durumda. Son üç yılda Facebook (-yüzde 43) ve X (-yüzde 46) platformları üzerinden gelen trafikteki büyük kayıplar da cabası.

YAYINCILAR ROTAYI "İNSAN HİKAYELERİNE" ÇEVİRDİ

Haber siteleri, yapay zeka sohbet botları tarafından sıradanlaştıralacağı düşünülen genel haberler (-32) ve hizmet gazeteciliği (-42) gibi alanlardan uzaklaşmayı planlıyor. Bunun yerine özgün araştırmalara (+91), bağlamsal analizlere (+82) ve insan odaklı hikayelere (+72) ağırlık verileceği belirtiliyor.

Format tarafında ise metin içeriklerinin yerini giderek daha fazla video (+79) ve podcast gibi sesli formatlar (+71) alıyor.

İnternet haberciliği için zorlu günler kapıda: Google trafiği eriyor, yapay zeka dengeleri değiştiriyor

YENİ ODAK NOKTASI: YOUTUBE VE TİKTOK

Yayıncıların platform stratejilerinde de köklü değişiklikler göze çarpıyor. YouTube, geçen yıla göre puanını artırarak (+74) yayıncıların ana odak noktası haline gelirken, TikTok (+56) ve Instagram (+41) gibi video ağırlıklı platformlar öncelik listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Ayrıca medya liderleri, OpenAI'ın ChatGPT'si, Google'ın Gemini'ı ve Perplexity gibi yapay zeka platformlarıyla nasıl bir dağıtım modeli kurulacağı üzerine çalışmalar yürütüyor. Geleneksel Google SEO çalışmaları (-25) ile Facebook (-23) ve X (-52) gibi sosyal ağlara harcanan eforun azaltılması hedefleniyor.

