Yalnızlar için geliştirilen "Öldün mü?" uygulamasını indirenlerin sayısı katlanarak artıyor

Giderek yalnızlaşan Çin toplumunda viral olan "Si Le Me" uygulaması, kullanıcılarına her gün "Öldün mü?" diye sorarak hayatta olduklarını teyit etmelerini istiyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.01.2026
15:07
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
15:07

Kullanıcıların hayatta olup olmadığını kontrol eden ve cevap alamadığında acil durum kişilerine haber veren "Si Le Me" (Türkçe "Öldün mü?") uygulaması, Çin'de sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Ülkede geliştirilen ve kullanıcılarına "Öldün mü?" sorusunu yönelten mobil uygulama kısa sürede viral olmayı başardı.

İngilizce "Are you Dead?" adını taşıyan yazılım, kullanıcıların hayatta olduklarını teyit etmeleri için bir düğmeye basmalarını şart koşuyor. İki gün üst üste düğmeye basılmaması halinde daha önceden belirlenen acil durum kişisine otomatik bir uyarı gönderiliyor.

"ÖLDÜN MÜ?" UYGULAMASI YALNIZ YAŞAYANLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Özellikle yalnız yaşayan bireyler düşünülerek tasarlanan Si Le Me, Çin'deki Apple App Store'da haftanın en çok indirilen ücretli uygulaması konumuna yükseldi. 1,15 dolar (yaklaşık 50 TL) karşılığında indirilebilen uygulamanın 2025 yılının ortalarında piyasaya sürüldüğü belirtiliyor.

Ancak Çin medyasında yer alan haberlere göre, indirme sayılarındaki asıl patlama ocak ayının başlarında gerçekleşti.

Yalnızlar için geliştirilen "Öldün mü?" uygulamasını indirenlerin sayısı katlanarak artıyor

200 MİLYON KİŞİ YALNIZ YAŞAYACAK

Business Insider'ın haberine göre, tek başına yaşam Çin'de hem genç şehir sakinleri hem de bağımsız yaşayan yaşlı nüfus arasında giderek yaygınlaşan bir durum olarak biliniyor.

Gayrimenkul araştırma şirketi Beike Araştırma Enstitüsü tarafından 2021 yılında yayınlanan araştırmalara göre, Çin'de 2030 yılına kadar tek kişilik hane sayısının 200 milyona ulaşması ve nüfusun yüzde 30'undan fazlasının yalnız yaşaması bekleniyor.

2021 yılında yapılan bir hükümet anketi ise 60 yaş ve üzeri Çinli vatandaşların yaklaşık yüzde 60'ının yalnız veya sadece eşiyle yaşadığını ortaya koydu. Bu oran 2010 yılına göre yaklaşık 10 puanlık bir artışa tekabül ediyor.

Uygulamanın geliştiricisi Çin medyasına verdiği demeçte, fikrin yalnız yaşayan insanlar arasındaki güvenlik ve izolasyon üzerine yapılan online sohbetlerden doğduğunu ifade etti. Uygulamayı geliştiren üç kurucu ortağın da 1990'ların ortalarında doğduğu biliniyor.

Yalnızlar için geliştirilen "Öldün mü?" uygulamasını indirenlerin sayısı katlanarak artıyor

İSMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan uygulama, sadece işleviyle değil sert ismiyle de tartışmaların odağında yer alıyor. Bazı kullanıcılar ismi uğursuz bularak bir lanete benzetti ve uygulamanın geliştiricilerine isim değişikliği çağrısında bulundu. Kimi kullanıcılar ise sadece huzur bulmak adına 1,15 dolar ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Tepkilerin tamamı karamsar da değil. Bir kullanıcı uygulamayı "stres atma" yöntemi olarak düşündüğünü belirterek gençlerin artan baskıyla başa çıkmasının neşeli bir yolu olarak gördüğünü ifade etti.

