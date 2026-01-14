Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram kullanıcılarına müjde: Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Instagram, kullanıcıların Reels akışlarını manuel olarak özelleştirmesine olanak tanıyan "Your Algorithm" özelliğini İngilizce konuşan tüm kullanıcılara açtı. Peki yeni özellik nasıl kullanılır?

Sosyal medya devi Instagram, geçtiğimiz yılın ekim ayında sınırlı bir kitleyle test etmeye başladığı "Your Algorithm" (Senin Algoritman) özelliğini küresel çapta İngilizce konuşan tüm kullanıcıların erişimine sundu. Artık kullanıcılar karşılarına çıkacak Reels içeriklerini manuel olarak belirleyebilecek.

"SENİN ALGORİTMAN" İLE DİZGİNLERİ ELİNİZE ALIN

Kullanıcılar, Reels akışının sağ üst köşesinde yer alan kaydırıcı simgesine dokunarak kontrol paneline erişebiliyor. Menü üzerinden ilgi alanları profile eklenebiliyor veya mevcut konular listeden çıkarılabiliyor.

Instagram kullanıcılarına müjde: Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Ayrıca herhangi bir ilgi alanına dokunulduğunda o kategoriye giren video örneklerini görmek de mümkün hale geliyor. Yeni özelliğin, insanların kişisel içerik algoritmalarını temel ilgi alanlarıyla uyumlu hale getirmesi için basit bir yöntem sunduğu belirtiliyor. Böylelikle kullanıcılara akışları üzerinde kontrol sahibi oldukları hissettiriliyor.

ÜÇ ADIMDA INSTAGRAM ALGORİTMA YÖNETİMİ

Instagram, "Senin Algoritman" özelliğinin sunduğu yenilikleri üç ana başlıkta topluyor:

En çok ilgilendiğiniz konuları görün: Instagram'ın sizin için en önemli olduğunu düşündüğü konuların özetini en üstte görüntüleyin.

Tercihlerinizi ayarlayın: Daha fazla veya daha az görmek istediğiniz konuları yazın, Reels'ınız seçimlerinizi yansıtacaktır.

Algoritmanızı paylaşın: İsterseniz, ilgi alanlarınızı Hikayenizde paylaşabilir, böylece arkadaşlarınız ve takipçileriniz nelere ilgi duyduğunuzu görebilir.

Instagram kullanıcılarına müjde: Reels algoritmasını artık siz yöneteceksiniz

Öte yandan özelliğe erişmek için sadece video izleme ekranını kullanmak gerekmiyor; "Ayarlar" menüsü altındaki "İçerik Tercihleri" kısmından da "Senin Algoritman" sekmesine ulaşılabiliyor.

