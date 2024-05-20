İndirimi duyan koşuyor: Arabalı feribotlar yeniden gözde!

20 May 2024 00:20 - Güncelleme : 20 May 2024 00:30

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki yüzde 35 zam, vatandaşları alternatif yollara yöneltti. Bu alternatiflerden biri de araçlı feribot seferleri oldu. Otoyoldaki geçiş ücretinin 984 liraya çıkmasıyla birlikte, Ege'ye gitmek isteyenler devlet karayolları ve arabalı feribot kullanmaya başladı.

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İstanbul-İzmir Otoyol'u köprü geçişi dahil 984 liraya çıkması üzerine Ege istikametine gidecekler arabalı feribot ve devlet karayollarını kullanmaya başladılar. İDO'nun mobil uygulama vasıtasıyla gece saat 22.00'den sabah 10.00'a kadar 210 TL'den 160 TL'ye çekmesi üzerine arabalı feribot iskelelerinde kuyruklar oluştu.

“TASARRUF EDİYORUZ”

Zamdan sonraki ilk hafta sonunda gece seferleri aralıksız devam etti. Vatandaşlar hem deniz havası aldıklarını hem de gemide ihtiyaç molası verdiklerini belirterek, “20 ile 30 dakika arası iskelede bekliyoruz. Ancak denizin üzerinden geçerek keyifli bir yolculuk yapıyoruz ayrıca tasarruf ediyoruz.” dedi.