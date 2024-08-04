Influencerlar resmen kan ağlıyor! Zararlarının boyutu ortaya çıktı

04 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:28

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Pazarlamanın yükselen yıldızı ınfluencer marketing Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi üzerine can çekişiyor. Instagram’dan satış yapanlar veya Instagram üzerinden çalışanların yaşayacağı maddi kaybın 3 milyar lirayı bulabileceği öngörüldü.

INFLUENCERLİK CAN ÇEKİŞİYOR

BTK kararıyla erişime engelenen Instagram’dan satış yapanlar zor günler geçiriyor.

Influencerlik veya fenomenlik adı altında yeni bir mesleğin hayatımıza girmesinin ardından firmalar için ise yüksek takipçi oranına sahip bu kişiler aracılığıyla pazarlama çalışmaları da hız kazanmıştı.

Influencer Marketing olarak adlandırılan yeni bir yöntemle yapılan e-ticaretteki zarar erişime engelenen Instagram yüzünden hızla artıyor.

Türkiye’de tam olarak kaç influencer olduğunu kesin olarak söylemek zor ancak Türkiye’de yaklaşık 170 bin influencer olduğu ve bu rakamın 60 bininin ise Instagram influencer’larından oluştuğu tahmin ediliyor.

INSTAGRAM'IN E-TİCARET HACMİ YÜZDE 10

Instagram’ın, Türkiye’nin e-ticaret hacminde yüzde 10’lık yere sahip olduğu biliniyor.

Bu engelle birlikte Türkiye’de Instagram üzerinden gelir sağlayanların günlük kaybı 2 milyar TL civarında. yaşanan kaybın 3 milyar lirayı bulabileceği tahmin ediliyor.

CNBC-e’ye konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’ın kapalı olmasını sektöre günlük kaybının yaklaşık 2 milyar TL olduğunu ifade ederken, Medyascope’a konuşan NewsLab’in kurucusu, akademisyen Dr. Sarphan Uzunoğlu ise “Bir pazarı öldürüyorlar. Dört-beş gün ciro yapamayan bir şirketin kapanabileceği bir ekonomik ortamdayız” diye konuştu.

İNFLUENCERLAR NASIL PARA KAZANIR?

Influencer’lar, sponsorlu gönderiler, ürün tanıtımları, bağlantı komisyonu, dijital ürünler, etkinliklere katılım ve marka elçiliği gibi çeşitli yöntemlerle para kazanabilirler.