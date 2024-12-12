ING'den 2025 altın fiyatları tahmini geldi! Temmuz ayına dikkat

12 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:27

Yatırımcılarına 2024 yılında ciddi kazanç sağlayan altın, yüzde 25'in üzerinde bir artış gösterirken yeni yıl için tahminler gelmeye başladı. Hollanda merkezli ING Bank analistleri, 2025 yılı altın fiyatları öngörüsünü paylaşırken temmuz ayı için dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılı altın​ fiyatları açısından "altın" gibi bir dönem olarak kayda geçti. Kasım ayındaki ABD​ seçimleri öncesindeki belirsizlik ve artan jeopolitik riskler, güvenli liman talebini yükseltirken, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi de fiyatları yüksek seviyelere taşıdı. Rakorlarla geçen yılın ardından "2025 yılında altın fiyatları artacak mı? sorusuna cevap aranmaya başladı. Bu konuda Hollanda merkezli banka ING analistleri dikkat çeken bir rapor paylaştı.

2025​'TE ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI? ING Bank, merkez bankalarının jeopolitik gerginlikler ve ekonomik koşullar nedeniyle 2025'te de alıcı pozisyonunda kalacağını öngörüyor. Banka analistlerine göre 2025 yılında altın fiyatları yeni zirveler görecem Bankanın Emtia Stratejisti Ewa Manthey, "Altının rallisi henüz bitmedi" derken, altının yükseliş trendinin kısa ve orta vadede devam etmesini beklediklerini söyledi.

KIRILMA TEMMUZ AYINDA

Ons altın fiyatının 2025'te ortalama 2 bin 760 dolara çıkacağını öngördüklerini belirten Manthey, yılın 4 çeyşreğine ilişkin tahminlerini sıraladı. Tahminlere göre yılın ilk 2 çeyreğinde yani temmuz ayına kadar altın zirve yapacak. Ancak ikinci çeyrekten sonra yıl sonuna kadar ivme aşağı yönlü hareket edecek ve fiyatlar bir miktar geri gelecek.

Banka, 2025'in birinci ve ikinci çeyreğinde ons altın fiyatlarının 2800 dolar, üçüncü çeyreğinde 2750 dolar ve dördüncü çeyreğinde 2700 dolar olacağını öngördü.

Ons altın fiyatları bugün saat 10.40 itibarıyla 2 bin 715 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı ise 3 bin 44 TL seviyesinde.



