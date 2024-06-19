İngiliz bankacılık devi Barclays, Türk lirası ve faiz ile ilgili yeni tahminlerini paylaştı

19 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:59

Barclays Türk lirası analizi yaptı.

Aralarında Ercan Ergüzel'in de yer aldığı Barclays ekonomistleri Türk lirası ve faiz ile ilgili yeni tahminlerini paylaştı.

Analizde ayrıca 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi paylaşıldı.

Ayrıca Türk lirasında yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceği ifade edildi.

BARCLAYS'TEN TÜRK LİRASI ANALİZİ

Barclays analistlerine göre, Türk lirası yaz aylarında belirli bir değer kaybına izin verebilir.

Dolar/TL kurunda ılımlı da olsa yukarı yönlü bir ivme olduğuna dikkat çekilen analizde TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğine işaret edildi.

"Sabit döviz kurunun uzun süre korunması cari açığın genişlemesi riskini doğuracaktır." diyen yetkililer, TL'nin önümüzdeki çeyrekte daha iyi performans göstereceğini tahmin etti.

AKBANK VE YAPI KREDİ ÖNERİSİ

Barclays ekonomistleri enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 46,5 olacağını öngördü.

Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini de yükseltti.

Barclays, Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önerdi.

FAİZ TAHMİNİ

Barclays, 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağını tahmin etti.

2024 yılının ikinci yarısı için asgari ücretlerde bir artış olursa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık bir artış yapabileceğini yazdı.