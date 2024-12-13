İngiltere ekonomisi beklenmedik şekilde küçüldü!

13 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:15

İngiltere ekonomisi ekim ayında beklenmedik şekilde küçüldü. Maliye Bakanı Rachel Reeves, hayal kırıklığı oluşturan bu tabloya rağmen uzun vadeli büyüme vaat ediyor. Ancak halkın alım gücü ve işletmelerin belirsizlikle mücadelesi devam ediyor.

Reuters’ın yaptığı ankete göre ekonomistlerin beklentisi %0,1 oranında büyüme yönündeydi. Ancak açıklanan veriler bunun tam tersini gösterdi. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), hizmet sektöründe durgunluk yaşandığını, imalat ve inşaat sektörlerinde ise üretimin gerilediğini belirtti.

REEVES: "UZUN VADELİ BÜYÜME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Maliye Bakanı Reeves, ekonomideki gerilemeye rağmen, uzun vadeli büyümeyi hedefleyen politikalar uyguladıklarını söyledi. Ancak ekim sonunda açıkladığı bütçe planları, işletmelere yönelik büyük vergi artışlarını içerdiği için tartışmalara yol açmıştı.

ONS yetkilileri, bütçe planlarının etkisine dair karışık sinyaller aldıklarını ifade etti. Bazı şirketler, Reeves’in açıklamalarını bekleyen müşteriler nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylerken, bazıları ise faaliyetlerini öne çekerek bu süreçten faydalandı.

İNGİLTERE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2024 büyüme tahminini %1,25’ten %1’e düşürdü. Ancak 2025 için %1,5 büyüme öngörerek, hükümetin yüksek harcamalı bütçe planlarının ekonomiye kısa vadede destek olabileceğini belirtti.

COVID-19 salgını sonrası İngiltere’nin ekonomik büyümesi büyük ölçüde yavaşladı. Enerji maliyetlerindeki artıştan sert bir şekilde etkilenen Almanya dışında, İngiltere büyük ekonomiler arasında en kötü performansı sergiliyor.

STARMER’DAN İDDİALI HEDEF

Başbakan Keir Starmer ise G7 ülkeleri arasında kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) artışında İngiltere’yi lider yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ancak son veriler, bu hedefin gerçekleşmesinin kolay olmayacağını gösteriyor.