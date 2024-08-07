İngiltere'de her dört rezervasyondan biri Türkiye'ye! Seyahat sektörü Akdeniz'i düşük bütçeli tatil alanı ilan etti

07 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:13

Ağustos ayında Birleşik Krallık'taki havalimanlarında yüzlerce paket tatil yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemdeki normal fiyatlardan çok daha düşük 400 sterlinin altında fiyatlarla satışa çıktı. Yoğun sezonda pek alışılmamış olan 400 sterlinin altındaki paket tatillerinin çoğu Türkiye'ye ardından Yunanistan ve İspanya'ya düzenlendi. İngiliz seyahat sektörü Türkiye'yi düşük bütçeli tatil alanı diye vatandaşlarına öneriyor.

İNGİLİZLER UCUZ DİYE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

İngiltere'de yaz ayları pek iyi geçmiyor. Sıcak ve güneş isteyen İngilizler rotayı Akdeniz'e çevirdi.

Birleşik Krallık'taki havalimanlarında ağustos ortasındaki plaj tatilleri kişi başı 360 eurodan daha düşük fiyata satılırken, uçuşlar tek yön 16 eurodan daha düşük fiyata satılıyor.

The Independent'ın araştırmasına göre, 9 Ağustos Cuma günü Manchester'dan hareketle Türkiye'de dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatili kişi başı sadece 358 sterlin olacak ve Marmaris tatil beldesindeki Club Exelsior'da konaklayacak.

Yani 4 kişilik bir ailenin Türkiye'deki bir haftalık tatili toplam 61 bin TL'ye denk gelecek.

Advantage Travel Partnership'in Genel Müdürü Julia Lo Bue-Said, geçen hafta seyahat acenteleri ağındaki her dört rezervasyondan birinin ağustos ayında yapılacak bir uçuş için olduğunu söyledi.

Lo Bue-Said, Türkiye, İspanya ve Yunanistan bu yıl seyahat etmek için en popüler destinasyonlar arasında." diyerek özellikle Türkiye'yi düşük bütçeli tatil alanı ilan etti.

İNGİLİZLERİN MARMARİS SEVDASI

Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken Muğla, bu yılın 6 aylık döneminde 1 milyon 251 bin 796 turisti ağırladı.

350 bin yatak kapasiteli Muğla, 1 Ocak-30 Haziran döneminde kente gelen turist sayısı 1 milyon 251 bin 796'ya ulaştı. Bunun 594 bin 991'ini İngilizler oluşturdu.

İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar haline geldi.

İngiliz turistlerin önümüzdeki aylarda da bölgeye gelmeye devam etmesi bekleniyor.