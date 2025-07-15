İngiltere’de hortum kullanmak yasaklanıyor

İngiltere’de yaz sıcaklarının su kaynaklarını zorlamasıyla birlikte ciddi bir tasarruf önlemi devreye alınıyor. Ülkenin en büyük su ve kanalizasyon şirketi Thames Water, 1,1 milyon kişiyi kapsayan hortum kullanım yasağı ilan etti.

Swindon, Gloucestershire, Oxfordshire, Berkshire ve Wiltshire bölgelerinde 22 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yasakla birlikte; vatandaşlar bahçelerini hortumla sulayamayacak, arabalarını yıkayamayacak, çocuk havuzlarını dolduramayacak. Kurala uymayanlara ise 1000 sterline kadar para cezası kesilecek.

YETERSİZ YAĞIŞ VE AŞIRI TÜKETİM KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Thames Water’ın açıklamasına göre, uzun süredir bölgeye yeterince yağmur düşmüyor. Buna bir de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yükselen su talebi eklenince, mevcut kaynaklar yetersiz kalmaya başladı. Şirket, sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıktığı günlerde insanların normalden yüzde 30 daha fazla su tükettiğine dikkat çekti.

ÇEVRE AJANSI: “KURAKLIK RESMEN BAŞLADI”

Yasak kararının, Çevre Ajansı’nın Oxfordshire, Berkshire ve Surrey’de uzun süreli kuraklık ilan etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.