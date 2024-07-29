İngiltere'nin yeni hükümeti Türkiye ve diğer ortaklarla ticaret görüşmelerini yeniden başlatacak

29 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:53

İngiltere'de İşçi Partisi'nin 14 yıl muhalefette kaldıktan sonra 4 Temmuz seçimlerinde ezici bir zafer kazanarak hükümete geri döndü. Ticaret görüşmelerine seçim sırasında ara verilmişti. Başbakan Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin temel misyonu haline getireceğini açıkladı.

İngiltere'nin yeni hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalanması amacıyla görüşmelere yeniden başladığını duyurdu.

İşçi Partisi'nin 14 yıl muhalefette kaldıktan sonra 4 Temmuz seçimlerinde ezici bir zafer kazanarak hükümete döndüğü Başbakan Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin temel misyonu haline getirdi.

İNGİLTERE TÜRKİYE TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Ticaret Bakanlığı, yeni hükümet döneminde ilk müzakere turunun sonbaharda yapılmasının beklendiğini ve Güney Kore, İsrail, İsviçre ve Türkiye ile yeni görüşmeleri içereceğini söyledi.

İngiltere'nin Türkiye de dahil olmak üzere bu dört ülkeyle halihazırda serbest ticaret anlaşmaları (STA) bulunuyor. 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrıldığında bu anlaşmalar yenilenecekti ancak daha önce anlaşmaların güncellenmesi için görüşmeler başlatılmıştı.

Ankara ve Londra anlaşmayı eğitim, sağlık, bankacılık, telekomünikasyon, ulaştırma ve turizm gibi hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca ortak yatırımları teşvik etmek ve geliştirmek ve tarım ürünlerinde karşılıklı imtiyazlar elde etmek istiyor.

İngiltere Türkiye ikili ticaret geçen yıl 19 milyar dolara ulaştı ve yetkililer bu yıl bu hacmi aşarak 20 milyar dolara ulaşma arzusunu dile getirdi.

İngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanı Jonathan Reynolds, hükümetin Körfez İşbirliği Konseyi, Hindistan, İsrail, Güney Kore, İsviçre ve Türkiye ile başlayarak ticaret görüşmeleri başlatma niyetini açıkladı.

Görüşmelerin yeniden başlatılması, İngiltere'nin işletmelere uluslararası pazarlara erişim sağlaması, istihdamı artırması ve büyümeyi sağlaması için ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ticaret anlaşmaları üzerinde anlaşmaya varılması yolunda atılan ilk adım olacak.

Toplam 855 milyar sterlinlik ihracatla İngiltere, 2022 yılında dünyanın en büyük 4. ihracatçısı olmuştu.

İngiliz malları ve hizmetleri dünya çapında ilgi görürken Hükümet, İngiliz işletmelerinin dünya çapında satış yapmasına yardımcı olmak için elindeki her türlü kaldıracı kullanmaya kararlı olduklarını aktardı.

Hükümet ayrıca, endüstriyel strateji ile uyumlu, ekonomik güvenliği artıran ve net sıfır hedefleri destekleyen bir ticaret stratejisi yayınlamayı planlıyor.

Bu ticaret stratejisiyle, AB ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, daha fazla küçük işletmenin ihracat yapmasının desteklenmesi ve ticaret, iş ve topluluklar önündeki gereksiz engellerin kaldırılması hedefleniyor. İngiliz hükümeti Türkiye başta olmak üzere söz konusu ülkelerle görüşmelerini bu stratejiler üzerine inşa edecek.