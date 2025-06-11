İnşaat malzemesinde 2,41 milyar dolar ihracat

Türkiye İMSAD verilerine göre, inşaat malzemesi sanayi ihracatı 2025 yılı nisan ayında 2,41 milyar dolar oldu. Miktar bazında ihracat ise 4,10 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksi verilerini yayımladı. Rapora göre, inşaat malzemesi ihracatı nisan ayında bir önceki aya göre 187 milyon dolar azalarak 2,41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Miktar bazında ise 145 bin ton düşüşle 4,10 milyon tona gerileyen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 oranında artış gösterdi.

İhracat birim fiyatı ise 0,59 dolar/kg olarak hesaplandı. Bu seviye, Mart 2025’in altında kalsa da geçen yılın nisan ayı ile aynı düzeyde gerçekleşti.

Raporda ayrıca, 2025 yılı nisan ayında ithalatın 1,038 milyar dolar seviyesinde olduğu, bu tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 arttığı vurgulandı. İthalat miktarı ise 363 bin 449 ton olarak gerçekleşti. Ortalama ithalat birim fiyatı ise 2,86 dolar/kg oldu.

YILLIK İHRACAT 29,58 MİLYAR DOLAR

2025 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ihracat 29,58 milyar dolara yükselirken, miktar bazında 46,98 milyon tona ulaştı. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 2,0 ve yüzde 2,2 artışı temsil ediyor. Ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak kaydedildi.

Türkiye İMSAD, yılın ilk dört ayında ihracat pazarlarının durağan kaldığını; korumacılık politikaları, jeopolitik riskler ve TL’deki değerlenmenin ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Buna rağmen ihracatta pozitif eğilim sürdü.

ALT SEKTÖRLERDE KARMA PERFORMANS

Nisan 2025’te sekiz alt ürün grubunun yedisinde yıllık bazda ihracat değer olarak arttı. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 36,7, metal bazlı ürünlerde yüzde 19,8, kimyasal ürünlerde yüzde 17,7 artış kaydedildi. Demir çelik ürünlerinde değer bazında yüzde 9,4, mineral ve taş ürünlerinde yüzde 12,2 yükselme yaşandı.

Miktar bazında ise demir çelik ürünlerinde yüzde 8,4, mineral-taş-toprak ürünlerinde yüzde 20,6 artış görüldü. Ancak ahşap ürünlerde yüzde 5,9, yalıtım malzemelerinde yüzde 12,9 düşüş kaydedildi.