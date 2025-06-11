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 | Bengü Sarıkuş

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar, Haziran ayı itibarıyla yeni müşterileri için yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası yarışına girdi. Kısa vadeli ve masrafsız bu krediler, dijital bankacılık üzerinden başvuru yapanlara özel sunuluyor. İşte hangi banka ne kadar faizsiz kredi kullandırıyor? Tüm detayları...

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Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 10:26

Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizli krediden yararlanmak isteyenler için bankalar ihtiyaç kredisi verme yarışına girdi. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor.

Faizsiz olmasına rağmen, taksitli avans başvurusu + sigorta/tahsis ücretleri bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. İşte banka banka güncel oranlar

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 75.000 TL

Vadeler ve detaylar:

50.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi

25.000 TL taksitli avans

Sadece yeni müşterilere, mobil bankacılık üzerinden

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 75.000 TL

Vadeler ve detaylar:

50.000 TL 3 ay vadeli kredi

25.000 TL taksitli avans

Dijital müşteri olma süreci sonrası geçerli

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

TEB (CEPTETEB)

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 75.000 TL

Vadeler ve detaylar:

50.000 TL 3 ay vadeli kredi

25.000 TL taksitli avans

Hoş geldin kampanyası: sadece yeni müşterilere

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 60.000 TL

Vadeler ve detaylar:

35.000 TL 6 ay vadeli kredi

25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans

Akbank Mobil üzerinden başvuru gerekli

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 55.000 TL

Vadeler ve detaylar:

25.000 TL 3 ay taksitli avans

30.000 TL ek hesap limiti

İşCep uygulaması üzerinden başvuru

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

ENPARA (QNB İŞTİRAKİ)

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 50.000–60.000 TL

Vadeler ve detaylar:

6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

Sadece Enpara’ya yeni müşteri olanlara özel kampanya

Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

DENİZBANK

Faiz oranı: yüzde 0

Maksimum tutar: 45.000 TL

Vadeler ve detaylar:

20.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi

25.000 TL taksitli avans

Mobil bankacılık üzerinden başvuru

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ETİKETLER
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#faizsiz kredi
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#Kısa Vadeli Kredi
#Sıfır Faizli Kredi
#Kredi Kampanyası
#Ekonomi
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