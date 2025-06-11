Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar, Haziran ayı itibarıyla yeni müşterileri için yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası yarışına girdi. Kısa vadeli ve masrafsız bu krediler, dijital bankacılık üzerinden başvuru yapanlara özel sunuluyor. İşte hangi banka ne kadar faizsiz kredi kullandırıyor? Tüm detayları...
Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizli krediden yararlanmak isteyenler için bankalar ihtiyaç kredisi verme yarışına girdi. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor.
Faizsiz olmasına rağmen, taksitli avans başvurusu + sigorta/tahsis ücretleri bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. İşte banka banka güncel oranlar
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 75.000 TL
Vadeler ve detaylar:
50.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi
25.000 TL taksitli avans
Sadece yeni müşterilere, mobil bankacılık üzerinden
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 75.000 TL
Vadeler ve detaylar:
50.000 TL 3 ay vadeli kredi
25.000 TL taksitli avans
Dijital müşteri olma süreci sonrası geçerli
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 75.000 TL
Vadeler ve detaylar:
50.000 TL 3 ay vadeli kredi
25.000 TL taksitli avans
Hoş geldin kampanyası: sadece yeni müşterilere
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 60.000 TL
Vadeler ve detaylar:
35.000 TL 6 ay vadeli kredi
25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans
Akbank Mobil üzerinden başvuru gerekli
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 55.000 TL
Vadeler ve detaylar:
25.000 TL 3 ay taksitli avans
30.000 TL ek hesap limiti
İşCep uygulaması üzerinden başvuru
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 50.000–60.000 TL
Vadeler ve detaylar:
6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
Sadece Enpara’ya yeni müşteri olanlara özel kampanya
Faiz oranı: yüzde 0
Maksimum tutar: 45.000 TL
Vadeler ve detaylar:
20.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi
25.000 TL taksitli avans
Mobil bankacılık üzerinden başvuru