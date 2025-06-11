Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar, Haziran ayı itibarıyla yeni müşterileri için yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası yarışına girdi. Kısa vadeli ve masrafsız bu krediler, dijital bankacılık üzerinden başvuru yapanlara özel sunuluyor. İşte hangi banka ne kadar faizsiz kredi kullandırıyor? Tüm detayları...