İnşaat üretimi kasım ayında arttı! İnşaat sektörü resmen canlandı

15 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:30

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, inşaat üretimi Kasım'da yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaat sektörü kasım ayında canlandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, inşaat​ üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaat üretiminde 10 ayın en yüksek artışı gerçekleşti. İnşaat üretimi aylık bazda ise yüzde 3,2 artış​ kaydetti.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ KASIM 2024'TE ARTTI

İnşaat üretim endeksi, 2024 yılı kasım ayında aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde,

2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı,

bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,3 arttı,

özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,2 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %2,9 arttı.