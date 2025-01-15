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İnşaat üretimi kasım ayında arttı! İnşaat sektörü resmen canlandı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:30

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, inşaat üretimi Kasım'da yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaat sektörü kasım ayında canlandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, inşaat​ üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaat üretiminde 10 ayın en yüksek artışı gerçekleşti. İnşaat üretimi aylık bazda ise yüzde 3,2 artış​ kaydetti.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ KASIM 2024'TE ARTTI

İnşaat üretim endeksi, 2024 yılı kasım ayında aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde,

  • 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı,
  • bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,3 arttı,
  • özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İnşaat üretimi kasım ayında arttı! İnşaat sektörü resmen canlandı - 1. Resim

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,2 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %2,9 arttı.

İnşaat üretimi kasım ayında arttı! İnşaat sektörü resmen canlandı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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