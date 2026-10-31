TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:51

Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı

Intel hisseleri, dördüncü çeyrek gelir ve kâr beklentilerinin analist tahminlerinin altında kalmasıyla yüzde 28 değer kaybetti. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, yapay zeka sektörünün donanım tüketimi sebebiyle artan bileşen maliyetlerinin kişisel bilgisayar pazarını doğrudan baskıladığını belirtti.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:51

Çip üreticisi Intel, tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Firma dördüncü çeyreğe ilişkin zayıf finansal beklentilerini açıklamasının ardından cuma günü yüzde 28 değer kaybetti. Bununla birlikte ABD hükümetinin şirketteki varlıkları da 12 milyar dolar erimiş oldu.

CNBC'nin aktardığı bilgilere göre, yaşanan sert düşüş ABD hükümetinin Intel'deki varlık değerinde 12 milyar dolarlık kayba yol açtı. yönetimi 1 yıl önce hükümet adına şirketin yüzde 10'luk hissesini satın almıştı. 2025 yılında Intel'den önemli miktarda pay alan Nvidia hisseleri de cuma günkü işlemler sırasında gerileme kaydetti.

Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı

INTEL HİSSELERİNİN DÜŞME SEBEBİ: PC PAZARI

Hisselerde yaz aylarında görülen zirve seviyelere kıyasla ciddi bir düşüş yaşansa da Intel'in, yıllık bazda yüzde 70'in üzerindeki primini koruyarak hem hükümet hem de Nvidia açısından kârlı bir yatırım olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Piyasalardaki paniğin temelinde Intel'in dördüncü çeyrek tahminleri yer alıyor. Şirket, analistlerin 17 milyar dolar civarındaki gelir beklentisine karşılık çeyreklik gelirin 15 ila 16 milyar dolar aralığında gerçekleşeceği uyarısında bulundu. Brüt kâr marjının yüzde 43'ten yüzde 37'ye gerileyeceğini duyuran çip üreticisi, yürütülen yoğun yatırım programı nedeniyle pozitif nakit akışı beklenmediğini açıkladı.

Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı

Intel'deki operasyonel yavaşlamanın ana kaynağı olarak kişisel bilgisayar pazarındaki daralma gösteriliyor. Yapay zeka şirketlerinin bellek gibi bileşenleri yüksek miktarda tüketmesi, bilgisayar fiyatlarının yükselmesine yol açmış durumda.

Yatırımcılarla yapılan toplantıda değerlendirmelerde bulunan Intel CEO'su Lip-Bu Tan, şu ifadeleri kullandı: "Müşterilerimiz, bellek fiyatları ve tedarik durumuna bağlı olarak bilgisayar pazarında yavaşlama sinyali vermeye başladı."

Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı

Mali tablodaki en güçlü veri ise veri merkezi kanadından geldi. Şirketin veri merkezi biriminden elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdi. Ancak şirketin Tayvanlı çip üreticisi ile rekabet edebilmesi için tesislerinin kapasitesini artırması ve dış müşterileri bu tesislere çekmesi gerektiği belirtildi.

Intel'in Arizona'daki yeni fabrikalarından biri faaliyete geçmiş durumdayken, bir sonraki tesisin önümüzdeki yıllarda devreye girmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
31 Ekim 2026 altın fiyatları | Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında düşüş trendi sürüyor
ETİKETLER
#donald trump
#nvıdıa
#abd hükümeti
#tsmc
#Intel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.