Intel hisseleri tepetaklak! Tek günde yüzde 28 eridi, sebebi açıklandı

Çip üreticisi Intel, tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Firma dördüncü çeyreğe ilişkin zayıf finansal beklentilerini açıklamasının ardından cuma günü yüzde 28 değer kaybetti. Bununla birlikte ABD hükümetinin şirketteki varlıkları da 12 milyar dolar erimiş oldu.

CNBC'nin aktardığı bilgilere göre, yaşanan sert düşüş ABD hükümetinin Intel'deki varlık değerinde 12 milyar dolarlık kayba yol açtı. Donald Trump yönetimi 1 yıl önce hükümet adına şirketin yüzde 10'luk hissesini satın almıştı. 2025 yılında Intel'den önemli miktarda pay alan Nvidia hisseleri de cuma günkü işlemler sırasında gerileme kaydetti.

INTEL HİSSELERİNİN DÜŞME SEBEBİ: PC PAZARI

Hisselerde yaz aylarında görülen zirve seviyelere kıyasla ciddi bir düşüş yaşansa da Intel'in, yıllık bazda yüzde 70'in üzerindeki primini koruyarak hem hükümet hem de Nvidia açısından kârlı bir yatırım olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Piyasalardaki paniğin temelinde Intel'in dördüncü çeyrek tahminleri yer alıyor. Şirket, analistlerin 17 milyar dolar civarındaki gelir beklentisine karşılık çeyreklik gelirin 15 ila 16 milyar dolar aralığında gerçekleşeceği uyarısında bulundu. Brüt kâr marjının yüzde 43'ten yüzde 37'ye gerileyeceğini duyuran çip üreticisi, yürütülen yoğun yatırım programı nedeniyle pozitif nakit akışı beklenmediğini açıkladı.

Intel'deki operasyonel yavaşlamanın ana kaynağı olarak kişisel bilgisayar pazarındaki daralma gösteriliyor. Yapay zeka şirketlerinin bellek gibi bileşenleri yüksek miktarda tüketmesi, bilgisayar fiyatlarının yükselmesine yol açmış durumda.

Yatırımcılarla yapılan toplantıda değerlendirmelerde bulunan Intel CEO'su Lip-Bu Tan, şu ifadeleri kullandı: "Müşterilerimiz, bellek fiyatları ve tedarik durumuna bağlı olarak bilgisayar pazarında yavaşlama sinyali vermeye başladı."

Mali tablodaki en güçlü veri ise veri merkezi kanadından geldi. Şirketin veri merkezi biriminden elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdi. Ancak şirketin Tayvanlı çip üreticisi TSMC ile rekabet edebilmesi için tesislerinin kapasitesini artırması ve dış müşterileri bu tesislere çekmesi gerektiği belirtildi.

Intel'in Arizona'daki yeni fabrikalarından biri faaliyete geçmiş durumdayken, bir sonraki tesisin önümüzdeki yıllarda devreye girmesi bekleniyor.