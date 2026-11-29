İnternet üzerinden alışveriş platformunda indirimli fiyattan oyun konsolu sipariş eden vatandaş satıcının iptal etmesinin ardından bir de tehditkar mesajla karşılaştı. Yaşadığı mağduriyeti sosyal medyadan duyuran vatandaşın şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ İnternet alışverişinde indirimli oyun konsolu almak istedi tehdit edildi: Bakanlık affetmedi İnternet üzerinden indirimli oyun konsolu sipariş eden bir vatandaş, satıcının iptalinin ardından aldığı tehditkar mesajı sosyal medyada paylaşınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Vatandaş, indirimli fiyattan oyun konsolu sipariş etmiş ancak satıcı siparişi iptal etmiştir. Satıcı, müşteriye tehditkar bir mesaj göndererek "Bir daha bu fiyata sipariş verip vakit kaybetmeyin. Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak" demiştir. Vatandaşın mağduriyetini sosyal medyadan duyurması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştır. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, alışveriş platformu yetkilileriyle görüşüldüğünü ve ilgili firma hakkında yaptırım uygulandığını açıklamıştır. Yanlış fiyatla müşteriyi kandıran satıcının mağazasının kapatıldığı ve gerekli idari süreçlerin işletildiği bildirilmiştir.

İNDİRİMLİ FİYAT OYUNUYLA MÜŞTERİYİ KANDIRDILAR

PlayStation markalı oyun konsolunu internette gördüğü indirimli fiyatla satın almak isteyen vatandaş siparişinin iptali üzerine yeniden sipariş vermek istedi. Ancak bu defa satıcıdan gelen tehditkar mesajla neye uğradığını şaşırdı.

Satıcı müşteriye "Bir daha bu fiyata sipariş verip vakit kaybetmeyin. Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak" ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti sosyal medyadan duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattıklarını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan alışveriş platformunun yetkilileriyle de görüşüldüğünü ve ilgili firma hakkında yaptırım uygulandığını açıkladı.

YANILTICI FİYATLA KANDIRAN SATICININ MAĞAZASI KAPATILDI

Kaplan, sorunun çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Söz konusu satıcının platformdaki mağazasının kapatıldığını da duyurdu.



Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"İlgili şikâyetiniz üzerine pazaryeri yetkilileriyle görüşerek süreci takip ettik.

-Müşteri memnuniyeti adına gerekli aksiyonların alındığı, mağduriyetinizin giderildiği ve sorunun tamamen çözüme kavuştuğu bilgisi tarafımıza iletildi.

-Ayrıca, söz konusu satıcının mağazasının kapatıldığı ve gerekli idari süreçlerin işletildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi, haklarının korunması bizim için önemlidir. Sürecin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyor, geri bildiriminiz için teşekkür ediyoruz."