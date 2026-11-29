Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İnternet üzerinden alışveriş platformunda indirimli fiyattan oyun konsolu sipariş eden vatandaş satıcının iptal etmesinin ardından bir de tehditkar mesajla karşılaştı. Yaşadığı mağduriyeti sosyal medyadan duyuran vatandaşın şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
PlayStation markalı oyun konsolunu internette gördüğü indirimli fiyatla satın almak isteyen vatandaş siparişinin iptali üzerine yeniden sipariş vermek istedi. Ancak bu defa satıcıdan gelen tehditkar mesajla neye uğradığını şaşırdı.
Satıcı müşteriye "Bir daha bu fiyata sipariş verip vakit kaybetmeyin. Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak" ifadelerini kullandı.
Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti sosyal medyadan duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattıklarını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan alışveriş platformunun yetkilileriyle de görüşüldüğünü ve ilgili firma hakkında yaptırım uygulandığını açıkladı.
Kaplan, sorunun çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Söz konusu satıcının platformdaki mağazasının kapatıldığını da duyurdu.
Kaplan şu ifadeleri kullandı:
"İlgili şikâyetiniz üzerine pazaryeri yetkilileriyle görüşerek süreci takip ettik.
-Müşteri memnuniyeti adına gerekli aksiyonların alındığı, mağduriyetinizin giderildiği ve sorunun tamamen çözüme kavuştuğu bilgisi tarafımıza iletildi.
-Ayrıca, söz konusu satıcının mağazasının kapatıldığı ve gerekli idari süreçlerin işletildiği bilgisi de paylaşıldı.
Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi, haklarının korunması bizim için önemlidir. Sürecin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyor, geri bildiriminiz için teşekkür ediyoruz."