Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satım süreçlerinde vatandaşların maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı yayımladı. Güvenli işlem kanallarının kullanılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, alıcı ve satıcıların dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyması gereken kurallar sıralandı.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar şu maddelerle duyuruldu:

Noterlikler telefonla işlem yapmaz: Noterlikler üzerinden telefon aracılığıyla hiçbir işlem yürütülmüyor.

"Güvenli Kapora Sistemi" bulunmuyor: Noterliklerde "Güvenli Kapora Sistemi" ya da başka bir isim altında herhangi bir uygulama yer almıyor.

Yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmalı: Mobil uygulamalarda sadece resmi Güvenli Ödeme Sistemi kanallarının tercih edilmesi gerekiyor.

Farklı para transferi ve erişim isteklerine onay verilmemeli: Bunun dışındaki para transferi taleplerine ve erişim isteklerine onay verilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde hiçbir işlem yapılmaması isteniyor.