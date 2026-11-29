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İstanbul
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satım süreçlerinde vatandaşların maddi kayıp ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı yayımladı. Güvenli işlem kanallarının kullanılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, alıcı ve satıcıların dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyması gereken kurallar sıralandı.
Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar şu maddelerle duyuruldu:
https://x.com/ticaret/status/2126958592309825740?a=vWq5beWqoWfxx9YepYg&s=20