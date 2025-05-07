İnternet üzerinden taksitli altın alırken dikkat!

Kredi faizlerinin yükselip yüzde 5'in üzerine çıkmasıyla birlikte altın fiyatlarını yakından takip eden ve kredi çekemeyen tüketici internet üzerinden taksitle altın satın almaya yöneldi. Ancak adrese teslim altın siparişi verirken fırsatçılara para kazandırmayın.

Alternatif yatırım aracı arayan tüketici, kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte gözünü internet üzerinden taksitle altın yatırımına çevirdi. Fakat internet üzerinden altın alırken ücret üzerine getirilen komisyon oranları dikkat çekiyor. 4 bin 270 liradan satılan gram altın internet üzerinden taksitle satışta yaklaşık 4 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Kuyum ürünlerinde kredi kartına en fazla 3 taksit uygulanabiliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle krediye erişimin zorlaştığını belirterek, “Bu durum kredi kartıyla altın alımını bir tür mikro krediye dönüştürdü. Bu yöntem son yıllarda artarak devam ediyor,” dedi.

DÜĞÜN SEZONU ÖNCESİ ALTIN STOĞU

Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 40 oranında değer kazandı. Bu artış, düğün sezonu öncesi vatandaşların alımlarını öne çekmesine neden oldu. “Fiyatlar daha da artar” endişesiyle düğün takıları şimdiden alınmaya başlandı.

İnternetten altın alımlarındaki yükseliş de bu eğilimi doğruluyor. 2023’te e-ticaret üzerinden yapılan altın alımları 400 milyon TL’ye ulaşırken, şu anda aylık ortalama işlem hacmi 2,2 milyar TL’ye çıktı. Uzmanlar bu verilerin, altın alışverişinde internetin kalıcı bir mecra haline geldiğine işaret ettiğini söylüyor.