İnternetten alışveriş yapanları korku sardı! İade hakkıyla ilgili Ticaret Bakanlığından açıklama geldi

12 Ocak 2025 20:14 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 20:20

İnternet üzerinden alışveriş yapanların iade hakkının iptal olduğu haberleri tüketiciyi endişelendirdi. İnternetten yapılan alışverişlerde cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için 15 günlük cayma hakkının kaldırıldığı iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin detaylı açıklama yaptı.

Son günlerde kamuoyunda, internet üzerinden yapılan alışverişlerdecep telefonu​, akıllı saat​, tablet​, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünler için geçerli olan 15 günlük cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberler tartışma koparttı. İddialara göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle bu ürünlerde iade ve cayma hakkının sona erdiği öne sürülmüştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı​, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yaparak, tüketicilerin haklarının korunmaya devam ettiğini belirtti.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakanlık, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dönem dönem gündeme gelen, 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tüketicilerin cayma hakkını sınırlandırmaya dair maddelerin yürürlüğe giriş tarihi, 10 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında 1 Ocak 2026’ya ertelenmiştir.”

ALIŞVERİŞTE CAYMA HAKKI NEDİR?

Cayma hakkı, tüketicilerin internet üzerinden veya mesafeli sözleşme kapsamında satın aldıkları ürünleri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin 14 gün içerisinde iade etme hakkını tanır. Türkiye’de tüketicileri korumayı hedefleyen bu düzenleme, hem tüketici memnuniyetini artırmak hem de güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla uygulanıyor.

DEĞİŞİKLİK NELERİ KAPSIYORDU?

Değişiklik maddeleri, tüketici koruma yasasında bazı ürünler için cayma hakkının sınırlandırılmasını içeriyordu. Özellikle, cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde cayma hakkının istisnalar kapsamına alınması öngörülüyordu. Ancak bu maddelerin yürürlüğe girişi, Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

1 OCAK 2026'YA KADAR SÜRECEK

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, 15 günlük cayma hakkı 1 Ocak 2026’ya kadar mevcut haliyle devam edecek.