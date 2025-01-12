Herkesin mutfağına giriyor! Tonlarcası gümrükten döndü, bu defa sorun pestisit değil!

12 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:34

Tunus’a ihraç edilen tonlarca patates, bitki hastalığı tespit edilerek geri gönderildi ve imha işlemleri Mersin’de başladı. Pestisit krizinden sonra şimdi de bitki hastalığı kaynaklı iade edilen ürünler, ihracat ve gıda güvenliği süreçlerindeki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Yetkililerin "hiçbir ürün piyasaya sürülmedi" açıklamalarına rağmen vatandaşlar kaygılı.

Tunus’a ihraç edildikten sonra bitki hastalığı tespit edilerek iade edilen 2.500 ton yemeklik patates​ imha edilmeye başlandı. Mersin’in Tarsus​ ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi’nde imha işlemleri sürüyor. Vatandaşlar pestisit sebebiyle dönen sebze ve meyve sorunundan sonra bu defa da hastalıklı ürün sebebiyle endişe yaşıyor.

İMHA İŞLEMİ BAŞLADI

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevli inspektörler (kontrol görevlisi) tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir."

Kabaoğlu, ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını ifade ederek, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir." dedi.

PATATESLERDE PESTİSİT DEĞİL HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili geçtiğimiz gün Ankara'da açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalık sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz" dedi.

NEVŞEHİR'DE ÜRETİLMİŞ

Patatesleri ihraç eden firmanın sorumlusu İrem Oral basına yaptığı açıklamada geminin 11 Kasım'da Tunus​'a doğru yola çıktığını ancak topraktan geldiği belirtilen bir bakteri tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin iade edildiğini ifade etti. Oral patateslerin Nevşehir'den bir tüccardan temin edildiğini söylemişti.