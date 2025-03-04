İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete yaklaştı

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) şubat ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,47 oranında bir artış gösterdi. Bu verilere göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam gideri 85 bin 453 TL olarak belirlendi. Böylece maliyetler 4 asgari ücrete yaklaştı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin yaşam maliyetine ilişkin şubat ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 54,47 oranında arttı. Şubat ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam gideri 85.453 lira olarak hesaplandı.

Açıklanan verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,10 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 54,47 olarak kaydedildi. Geçen aya göre yaşam maliyetindeki artış 2.573 lira oldu.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI HANGİ ÜRÜNDE OLDU?

Araştırmada, temel tüketim ürünlerindeki fiyat değişimleri de incelendi. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla en dikkat çekici fiyat artışlarından biri bebek maması ürünlerinde yaşandı. Bebek maması fiyatları bir yılda yüzde 42,38 oranında yükseldi.