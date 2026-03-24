Avatar
Editor
 Ümit Buget

İran müzakereleri yalanladı, brent petrol yeniden 'uçtu'

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrası başlayan savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oluyor. Dün 109,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,92 dolardan tamamladı. Petrol cephesinde bugünün fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,52 dolardan satılıyor. Dün 109,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,92 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,7 artarak 99,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,21 dolardan alıcı buldu.

MÜZAKERELERİ YALANLADI

, -İsrail'in İran'a saldırılarından bu yana Washington ile herhangi bir müzakere yapılmadığını açıklayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarını yalanlamasının ardından bugün yüzde 4'e yakın yükseldi.

Trump'ın İran ile "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığı ve Tahran'ın enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıların beş günlüğüne erteleneceğini açıklamasının ardından dün yüzde 10'dan fazla gerileyen petrol fiyatları, İran'ın müzakere iddialarını yalanlamasıyla yeniden yükselişe geçti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ile aracılarla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, İran'ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili" karşılık verileceğinin ABD'ye iletildiğini ifade ederek, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

İKİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Fars Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde iki enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu.

Habere göre, İsfahan'da Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonu vurulurken, tesislerde ve çevredeki konutlarda hasar oluştu. Ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr'de ise bir elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının hedef alındığı bildirildi.

İsfahan'da enerji kesintisine ilişkin bilgi verilmezken, Hürremşehr'de çalışmaların ardından enerji arzının kesintisiz sürdüğü aktarıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde elektrik santrallerini hedef alacaklarını duyurmuş, daha sonra bu süreyi beş gün uzattığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İran'daki elektrik santrallerine yönelik bir saldırı halinde, İsrail ve ABD üslerine enerji sağlayan bölge ülkelerindeki santrallerin hedef alınacağını bildirmişti.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, Orta Doğu kaynaklı arz riski algısını güçlendirerek petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,79 doların direnç, 99,14 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


