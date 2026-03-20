Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrolde savaş alarmı: 180 dolar senaryosu masada

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, enerji piyasalarında endişeyi büyüttü. Petrol arzında yaşanabilecek uzun süreli bir aksamanın, fiyatları varil başına 180 doların da üzerine taşıyabileceği konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 11:33

ile ’in ’a yönelik askeri hamleleri, küresel enerji piyasalarında zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uzmanlara göre asıl risk, arz tarafındaki bozulmanın kısa süreli kalmaması. Eğer aksamalar nisan ayını aşarsa, petrol fiyatlarında çok daha sert bir hareket görülebilir.

180 DOLAR UYARISI

Wall Street Journal’ın, Suudi Arabistanlı enerji yetkililerine dayandırdığı habere göre, arz sıkıntısının devam etmesi halinde petrolün varil fiyatı 180 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Piyasalarda konuşulan en sert senaryolardan biri bu. Açıkçası, enerji tarafında kırılganlığın ne kadar büyüdüğünü de gösteriyor. Bu beklentileri güçlendiren gelişmelerin başında, İran ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik saldırılar geliyor. Bölgedeki gerilim arttıkça, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği kaygısı da büyüyor. İsrail’in Güney Pars gaz sahasına yönelik operasyonları sonrası Tahran’ın sert karşılık vermesi, bu kaygıları daha görünür hale getirdi. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan bu saha, küresel enerji dengesi açısından kritik bir noktada duruyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI PİYASALARI SARSTI

İran’ın misilleme adımlarında petrol tesislerinin öne çıkması ve Tahran yönetiminin ’nı büyük ölçüde kapalı tutması, enerji arzını doğrudan etkiledi. Zaten piyasaların en hassas olduğu yer de burasıydı. Bu gelişmeyle birlikte hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarında hızlı yükselişler görüldü. Hürmüz Boğazı’ndaki sıkışma, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel enerji akışının tamamını ilgilendiriyor. Bu yüzden yaşanan her yeni gerilim, fiyatlara neredeyse anında yansıyor.

YÜKSEK FİYATIN KAZANANI DA VAR, KAYBEDENİ DE

Fiyat artışları, enerji ihracatçısı ülkelerin gelirlerini yukarı taşıyor. Ancak işin öteki tarafında, yani talepte, tablo pek rahat değil. Uzmanlar, petrolün aşırı pahalanması halinde küresel alıcılar için maliyetlerin sürdürülemez seviyelere çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER
#petrol fiyatları
#abd
#İsrail
#iran
#hürmüz boğazı
#enerji piyasası
#Arz Sıkıntısı
#İran-abd Gerilimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.