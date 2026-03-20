Çinli otomobil üreticilerinin son yıllardaki inanılmaz yükselişi, Amerikalı şirketleri harekete geçirdi. ABD'li otomotiv devleri, Başkan Trump'a bir mektup göndererek Çin menşeli araçların ülkeye girişinin tamamen engellenmesini istedi.

ABD'li otomotiv devlerinden Trump'a mektup: "Çinli araçları yasaklayın"

HABERİN ÖZETİ ABD'li otomotiv devlerinden Trump'a mektup: "Çinli araçları yasaklayın" Amerikan otomotiv şirketleri ve sektör temsilcileri, Çinli üreticilerin küresel hakimiyetini ve siber güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Çin menşeli araçların ABD pazarına girişinin tamamen engellenmesini talep etti. Amerikan otomotiv devleri ve sektör grupları, Çin menşeli araçların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasını talep etti. Bu talep, Çinli markaların ABD içinde kuracağı fabrikalarda üretilecek araçları da kapsıyor. Ana endişe, Çin'in küresel otomobil üretimini domine etme çabası ve Çin hükümeti/tedarik zinciri bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik riskleri. Sektör, 2025'teki siber güvenlik düzenlemesinin Çin bağlantılı araçların ABD pazarına girişini sınırlayan katı kurallarının sürdürülmesini istiyor. General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen ve Hyundai gibi büyük şirketleri temsil eden ittifaklar bu talebin arkasında yer alıyor.

Hatta Çinli markaların bizzat Amerika sınırları içerisinde kurmak istediği fabrikalarda üretilecek araçların bile yasaklanması isteniyor. Reuters tarafından ulaşılan mektubun arkasında Otomotiv İnovasyon İttifakı, Ulusal Otomobil Satıcıları Birliği, Autos Drive America, Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi ve Araç Tedarikçileri Birliği (MEMA) yer alıyor.

Bahsi geçen gruplar; General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Stellantis gibi dev şirketlerin yanı sıra binlerce parça tedarikçisini ve bayiyi temsil ediyor.

HEDEFTE 2025 YILINDAKİ SİBER GÜVENLİK DÜZENLEMESİ VAR

Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, hükümetten Çin yapımı araçların ABD'de satılmasını büyük ölçüde engelleyen katı kuralların sürdürülmesini talep etti. Sektör liderlerinin en büyük endişesi, 2025 yılında kesinleşen ve Çin bağlantılı araçların ABD pazarına girmesini sınırlayan Ticaret Bakanlığı siber güvenlik düzenlemesine odaklanıyor.

Çin'in Amerikan tüketicisine ulaşarak küresel otomobil üretimini domine etmeye çalıştığını savunan yöneticiler, mevcut kuralların yürürlükte kalması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrikalar kurarak kısıtlamaları aşmasına izin verilmemesi konusunda Beyaz Saray'ı uyarıyorlar.

Mektupta yer alan ifadelere göre, araçlar ithal edilse de yerli olarak üretilse de riskler değişmiyor. Şirketlerin Çin hükümetine veya tedarik zincirine bağlı kalması, tehlikenin asıl kaynağı olarak görülüyor.