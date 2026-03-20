ABD'li otomotiv devlerinden Trump'a mektup: "Çinli araçları yasaklayın"

Çinli otomobil üreticilerinin son yıllardaki inanılmaz yükselişi, Amerikalı şirketleri harekete geçirdi. ABD'li otomotiv devleri, Başkan Trump'a bir mektup göndererek Çin menşeli araçların ülkeye girişinin tamamen engellenmesini istedi.
Hatta Çinli markaların bizzat Amerika sınırları içerisinde kurmak istediği fabrikalarda üretilecek araçların bile yasaklanması isteniyor. Reuters tarafından ulaşılan mektubun arkasında Otomotiv İnovasyon İttifakı, Ulusal Otomobil Satıcıları Birliği, Autos Drive America, Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi ve Araç Tedarikçileri Birliği (MEMA) yer alıyor.
Bahsi geçen gruplar; General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Stellantis gibi dev şirketlerin yanı sıra binlerce parça tedarikçisini ve bayiyi temsil ediyor.
Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, hükümetten Çin yapımı araçların ABD'de satılmasını büyük ölçüde engelleyen katı kuralların sürdürülmesini talep etti. Sektör liderlerinin en büyük endişesi, 2025 yılında kesinleşen ve Çin bağlantılı araçların ABD pazarına girmesini sınırlayan Ticaret Bakanlığı siber güvenlik düzenlemesine odaklanıyor.
Çin'in Amerikan tüketicisine ulaşarak küresel otomobil üretimini domine etmeye çalıştığını savunan yöneticiler, mevcut kuralların yürürlükte kalması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrikalar kurarak kısıtlamaları aşmasına izin verilmemesi konusunda Beyaz Saray'ı uyarıyorlar.
Mektupta yer alan ifadelere göre, araçlar ithal edilse de yerli olarak üretilse de riskler değişmiyor. Şirketlerin Çin hükümetine veya tedarik zincirine bağlı kalması, tehlikenin asıl kaynağı olarak görülüyor.