Otomotiv dünyasında yıllardır "devrim" gibi sunulan dokunmatik tuşların aslında tamamen maliyet odaklı bir tercih olduğu ortaya çıktı. Pek çok üretici, şık göründüğü gerekçesiyle araç iç mekanlarında kapasitif panellere yer veriyordu. Ancak parmak izi bırakan ve kullanımı zor olan paneller, sürücülerin tepkisini çekiyordu.

HABERİN ÖZETİ Ferrari CEO'su, otomobillerde dokunmatik tuş kullanılmasının sebebini açıkladı Otomotiv sektöründe devrim olarak sunulan dokunmatik tuşların maliyet odaklı bir tercih olduğu, Ferrari'nin bu tercihten vazgeçerek fiziksel kontrollere döndüğü ve CEO'nun bu durumu maliyet avantajına bağladığı ortaya çıktı. Otomotiv üreticileri, şık göründüğü gerekçesiyle araç iç mekanlarında kapasitif paneller kullanırken, parmak izi bırakması ve kullanım zorluğu sürücü şikayetlerine yol açtı. Pek çok üretici, müşteri şikayetleri üzerine geleneksel düğmelere dönüş yapmaya başladı. Ferrari, Purosangue ve 12Cilindri modellerinde dokunmatik tuşları fiziksel kontrollerle değiştirmek için müşterilerine geriye dönük güncelleme imkanı sunuyor. Ferrari'nin yeni Testarossa ve Amalfi modellerinde önceki serilere kıyasla daha fazla fiziksel düğme bulunuyor. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, dokunmatik tuşların üretim maliyetinin fiziksel düğmelere göre yüzde 50 daha düşük olduğunu ve bunun tedarikçi çıkarına hizmet eden bir yapı olduğunu belirtti. Vigna, daha yüksek maliyetli olmasına rağmen geleneksel kontrollere geçmenin Ferrari'ye özgün bir yapı kazandırdığını söyledi.

Müşteri şikayetlerine kulak veren firmalar, yavaş yavaş geleneksel düğmelere dönüş yapmaya başladı. Geleneksel tasarıma dönüş kararı alan markalardan biri de İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari oldu. Ferrari, Purosangue ve 12Cilindri modellerinde direksiyon üzerindeki dokunmatik tuşları fiziksel kontrollerle değiştirmek için müşterilerine geriye dönük güncelleme imkanı sunuyor.

Ayrıca, şahlanan at logolu yeni Testarossa ve Amalfi modellerinde önceki serilere kıyasla çok daha fazla fiziksel düğme bulunuyor.

FERRARİ CEO'SUNDAN "MALİYET" İTİRAFI

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Autocar India ile yaptığı röportajda otomotiv sektöründeki hiçbir yöneticinin dile getirmeye cesaret edemediği gerçeği açıkça paylaştı. Vigna, dokunmatik tuşların üretim maliyetinin eski tip fiziksel düğmelere göre yüzde 50 daha düşük olduğunu belirtti:

"Dokunmatik tuşlar, tamamen tedarikçinin çıkarına hizmet eden bir yapı."

Aynı röportajda Vigna, iki V12 modelindeki dokunmatik kontrollerden neden vazgeçtiklerini de detaylandırdı. Şirket yöneticisi, daha yüksek maliyetli olmasına rağmen geleneksel kontrollere geçmenin Ferrari'ye özgün bir yapı kazandırdığını söyledi:

"Hepsi birbirinin aynısı gibi görünen elektronik tüketici ürünleriyle dolaşmaktan rahatsızlık duymuyoruz. Ancak birbirine benzeyen otomobillerle dolaşmaktan hoşlanmıyoruz. Benzersiz bir şeyler yapmalıyız. Biz farklı olanı yapmaya alışkınız."