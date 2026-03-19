Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Take-Two CEO’su meydan okudu: Yapay zekâ, GTA gibi bir oyun yapamaz

Strauss Zelnick, yapay zekâ araçlarının oyun geliştirme sürecinde faydalı olabileceğini ancak GTA gibi milyonlara ulaşan büyük yapımların tek başına bu teknolojiyle ortaya çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Video oyun dünyasında üretken yapay zekâya yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Özellikle DLSS 5’in tanıtılmasının ardından bu alandaki gerilim biraz daha görünür hale geldi. Tam da bu tartışmalar sürerken, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

The Game Business’e konuşan Zelnick, üretken yapay zekâya tamamen karşı çıkmadı. Ama sınırlarını da açık biçimde çizdi. Ona göre bu sistemler, yaratım sürecinde işe yarayan yardımcı araçlar olabilir; yine de GTA gibi dev bir oyunu kendi başına ortaya çıkaramaz.

“TEHDİT DEĞİL, ARAÇ”

Zelnick, oyun sektörünün yıllardır yeni teknolojilerden faydalandığını hatırlattı. Bu yüzden yapay zekâ destekli araçların işleri daha hızlı ve daha verimli hale getirmesini olumlu bulduğunu söyledi. “Sektörümüzün geçmişine bakıldığında, her zaman harika eğlence içerikleri yaratmak için teknolojiyi kullandık. Dolayısıyla, işleri daha iyi ve daha hızlı yapmamızı sağlayan teknolojik gelişmeler bizim için harika. Piyasanın tepkisi beni biraz şaşırttı, çünkü piyasa bunu bir şekilde yaptığımız işe yönelik bir tehdit olarak gördü, oysa yaratım araçlarının sektörümüz için faydalı olduğu oldukça açık.” diyen Zelnick, meselenin teknolojiye karşı çıkmak olmadığını vurguladı.

“İÇERİK ÜRETİR AMA BÜYÜK HİT ÇIKARMAZ”

Take-Two CEO’suna göre asıl fark tam da burada ortaya çıkıyor. Yapay zekâ bazı içerikleri üretebilir, hatta yüzeyde tanıdık görünen işler de ortaya koyabilir. Ancak büyük bir oyunu hit yapan şey yalnızca teknik üretim değil; yaratıcılık, sezgi ve insan dokunuşu. Zelnick bu noktada oldukça net konuştu. “Bu araçlar oyun içeriği yaratmanıza yardımcı olabilir ancak hitler yaratmanıza yardımcı olmaz” dedi. Ona göre NBA 2K ya da EA Sports FC benzeri görünen içerikler üretmek başka bir şey, gerçekten kalıcı ve büyük bir başarı yakalayacak oyun yaratmak ise bambaşka bir mesele.

PROJECT GENİE İÇİN DE KAPIYI KAPATTI

Zelnick’in değindiği başlıklardan biri de Google’ın Project Genie projesi oldu. Bu tür girişimlerin, tek bir geliştiricinin ya da küçük ekiplerin GTA ölçeğinde bir oyun yapmasının önünü açacağı yönündeki beklentilere pek sıcak bakmıyor. Hatta bunu çok düşük bir ihtimal olarak bile görmüyor. Açıkçası, bu fikri doğrudan gerçekçi bulmadığını söylüyor. “Yeni araçların bir şekilde bir bireyin bir düğmeye basarak bir hit yaratmasına ve bunu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca tüketiciye ulaştırmasına olanak sağlayacağı fikri, gülünç bir fikir. Eğlence sektöründe hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Şu anda [müzik sektöründe] bir komut girip profesyonelce kaydedilmiş bir şarkı almanızı sağlayan programlar var. Kulağa şarkı gibi geliyor, ama onu bir kereden fazla dinlemeye cesaret edemezsiniz. Partnerinizin doğum gününde tebrik kartı olarak göndermek için harika ama hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

