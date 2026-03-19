Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

AB’den 'EU Inc.' hamlesi: Şirket kurmak 48 saate düşecek

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı “EU Inc.” planı, AB genelinde şirket kuruluşunu hızlandırmayı ve maliyeti 100 euronun altına çekmeyi amaçlıyor. Hedef, girişimcinin önündeki dağınık kuralları azaltıp tek pazarda daha rahat hareket edebilmesini sağlamak.

AB’den 'EU Inc.' hamlesi: Şirket kurmak 48 saate düşecek
Serhat Yıldız
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:33
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:33

Avrupa Birliği, girişimcilik tarafında oyunun kurallarını değiştirebilecek yeni bir adım attı. Avrupa Komisyonu’nun resmen duyurduğu “EU Inc.” teklifi, şirket kurma sürecini AB genelinde çok daha hızlı ve sade hale getirmeyi hedefliyor.

Plana göre girişimciler, Avrupa Birliği içinde 48 saat gibi kısa bir sürede şirket kurabilecek. Üstelik bunun 100 eurodan daha düşük bir maliyetle ve tamamen çevrim içi şekilde yapılması öngörülüyor. Aslında hedef net: Bürokrasi azalacak, şirketler daha hızlı kurulacak, Avrupa da küresel rekabette elini güçlendirecek.

TEK PAZAR İÇİN YENİ ŞİRKET MODELİ

“EU Inc.”, AB’deki mevcut 27 ulusal hukuk sistemine alternatif olarak tasarlanan yeni bir çerçeve sunuyor. “28. rejim” olarak tanımlanan bu model, zorunlu değil; girişimciler isterse bu yapıyı tercih edecek.

Buradaki temel fikir şu: Her ülkede ayrı ayrı farklı kurallarla uğraşmak yerine, AB genelinde geçerli tek bir kurumsal yapıyla ilerlemek. Bugün Avrupa’da şirket kurmak isteyen bir girişim, 27 farklı hukuk sistemi ve 60’tan fazla şirket türüyle karşı karşıya kalıyor. Bu da süreci uzatıyor, masrafı artırıyor, büyümeyi de yavaşlatıyor. Komisyon, EU Inc. ile bu dağınık yapının önüne geçmek istiyor. Çünkü Avrupa’daki girişimlerin önemli bir kısmı, büyüme aşamasında yönünü ABD’ye çeviriyor. Bunun arkasında da biraz bu parçalı yapı var.

48 SAATTE KURULUŞ, 100 EURONUN ALTINDA MALİYET

Yeni modele göre şirket kuruluşu 48 saat içinde tamamlanabilecek. Maliyet 100 euronun altında olacak. Asgari sermaye şartı aranmayacak ve tüm süreç baştan sona dijital olarak yürütülebilecek. Bir başka dikkat çekici nokta da veri paylaşımı. Şirketler gerekli bilgileri yalnızca bir kez sunacak. Ardından bu bilgiler, AB düzeyinde entegre sistemler üzerinden paylaşılacak. İlerleyen dönemde merkezi bir AB şirket sicilinin kurulması da planlanıyor. Bu, özellikle hızlı hareket etmek isteyen startup ve scale-up şirketler için önemli bir kolaylık anlamına geliyor. Yani işin evrak ve prosedür yükü biraz olsun hafifleyebilir.

İLK 10 YILDA 300 BİN ŞİRKET BEKLENTİSİ

Avrupa Komisyonu’nun öngörüsüne göre EU Inc. yürürlüğe girerse, ilk 10 yıl içinde yaklaşık 300 bin şirket bu yapıyı tercih edebilir. Özellikle inovatif teknolojilere odaklanan girişimlerin bu modele daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de açıklamasında mevcut sistemin girişimciler açısından ciddi bir engel oluşturduğunu vurguladı. Von der Leyen, Avrupa’da büyümek isteyen girişimcilerin bugün 27 farklı hukuk sistemi ve 60’tan fazla ulusal şirket türüyle karşılaştığını belirterek, EU Inc. ile Avrupa’nın her yerinde iş kurmanın ve büyütmenin önemli ölçüde kolaylaşacağını söyledi. Von der Leyen, her girişimcinin Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerinden, tamamen çevrim içi olarak 48 saat içinde şirket kurabileceğini ifade ederken, bunun sadece bir başlangıç olduğunu da vurguladı. Hedefin, 2028’e kadar “tek bir Avrupa, tek bir pazar” anlayışını güçlendirmek olduğu mesajını verdi.

