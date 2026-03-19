Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Elektrikli araçlar petrol bağımlılığını kırıyor: Günlük 1,7 milyon varil tüketim önlendi

2025’te elektrikli araçlar sayesinde günlük 1,7 milyon varil petrol tüketimi ortadan kalktı. Bu rakam, İran’ın ihracatının yaklaşık %70’ine denk geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:05

küresel ekonominin en hassas noktalarından biri olan petrol bağımlılığını adım adım zayıflatıyor. Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'ın analizine göre, 2025 yılında dünya genelindeki elektrikli araçlar günlük yaklaşık 1,7 milyon varil petrol tüketimini devre dışı bıraktı.

Bu miktar az gibi görünse de aslında oldukça çarpıcı. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği günlük 2,4 milyon varillik petrol ihracatının yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor. Yani tabloya biraz geniş açıdan bakınca, değişimin etkisi daha net hissediliyor.

KÜRESEL EKONOMİ PETROL FİYATLARINA KARŞI HÂLÂ KIRILGAN

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 79’u petrol ithal eden ülkelerde yaşıyor. Bu da fiyat dalgalanmalarının doğrudan hayatın içine dokunduğu anlamına geliyor. Ember’ın hesaplamalarına göre, petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artış, küresel ithalat faturasında yıllık yaklaşık 160 milyar dolarlık ek yük yaratıyor. Açıkçası bu, sadece enerji değil; enflasyondan ulaşıma kadar pek çok alanı etkileyen bir domino etkisi. Öte yandan Hürmüz Boğazı hâlâ kritik bir geçiş noktası. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri buradan geçiyor. Basra Körfezi ise küresel arzın yüzde 29’unu sağlıyor. Ancak bu hat, jeopolitik risklere oldukça açık. Özellikle Asya, petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını bu dar geçitten karşılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇÖZÜMÜN MERKEZİNDE

İşte tam bu noktada elektrikli araçlar devreye giriyor. Ulaşımın elektriklenmesi, petrol bağımlılığını azaltmanın en hızlı yollarından biri olarak görülüyor. Ember’a göre taşımacılıkta kullanılan ithal petrolün elektrikli araçlarla değiştirilmesi, küresel fosil yakıt ithalatını yaklaşık üçte bir oranında düşürebilir. Bunun ekonomik karşılığı ise oldukça büyük: Yıllık yaklaşık 600 milyar dolar . Üstelik teknoloji hazır. Küresel enerji talebinin dörtte üçünden fazlası için elektrikli çözümler mevcut. Birçok ülke de kendi rüzgâr ve güneş kaynaklarıyla bu talebi karşılayabilecek potansiyele sahip. Yani mesele biraz da hız ve ölçek meselesi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Bu dönüşüm artık sadece gelişmiş ülkelerle sınırlı değil. Rakamlar bunu açıkça gösteriyor. 2019’da yalnızca 4 ülkede elektrikli araç satışlarının payı yüzde 10’un üzerindeydi. Bugün bu sayı 39’a çıkmış durumda. Gelişmekte olan ülkeler de oyunun içinde. 2025 itibarıyla; Vietnam’da elektrikli araç satış payı %38, Tayland’da %21, Endonezya’da %15 ve Türkiye’de %18 seviyesine ulaştı Çin ise önemli bir eşiği geçti; yeni araç satışlarında elektrikli araçların payı ilk kez yüzde 50’nin üzerine çıktı.

TASARRUF ETKİSİ ŞİMDİDEN HİSSEDİLİYOR

Elektrikli araçların yaygınlaşması sadece teoride değil, pratikte de sonuç vermeye başladı. Petrolün varil fiyatının 80 dolar olduğu varsayımıyla; Çin yılda 28 milyar dolardan fazla tasarruf ediyor, Avrupa yaklaşık 8 milyar dolar kazanıyor, Hindistan ise 600 milyon dolar civarında avantaj sağlıyor.

ETİKETLER
#küresel ekonomi
#tasarruf
#elektrikli araçlar
#Enerji Dönüşümü
#Petrol Bağımlılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.