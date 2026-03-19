Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

Yeni trafik düzenlemesi ile birçok kalemde değişikliğe gidildi. APP plaka ve multimedya düzenlemeleri vatandaşların aklında soru işaretlerine neden olurken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yeni açıklama geldi. Bayram tedbirlerini duyuran Çiftçi, multimedya yönetmeliği ile ilgili de "Yönetmeliği çıkarıncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 10:52

İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirleri ile ilgili 'na bulanan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bayramda alınan ek tedbirleri açıklana Çiftçi, ve multimedya düzenlemesine de değindi.

HABERİN ÖZETİ

Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında APP plaka düzenlemesi için ek süre verildiğini ve multimedya sistemleri konusunda uygulama yönetmeliği çıkana kadar ceza uygulanmayacağını açıkladı.
APP plaka düzenlemesinde, şoförler odalarının yoğunluk nedeniyle plaka basma kapasitesi yetersiz kaldığı için vatandaş mağduriyetini önlemek amacıyla ek süre verildi.
Müracaatını yapmış ancak plakasını alamamış vatandaşlar cezalandırılmayacak.
Multimedya sistemlerinde, sürücünün görüş açısını etkilememe ve araç hareket halindeyken kapanma şartları aranıyor.
Multimedya sistemleriyle ilgili uygulama yönetmeliği çıkarılana kadar Kanun'un bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapılmayacak.
Yönetmelik çıkana kadar vatandaşlara rehberlik edilecek ve çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

APP PLAKA AÇIKLAMASI: EK SÜRE VERDİK

(APP plaka düzenlemesi) Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu konuda şoförler odasına akın etti. Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, ek süre verdik.

Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

"YÖNETMELİK ÇIKINCAYA DEK UYGULAMA YAPMAYACAĞIZ"

Multimedya sistemleri ve idari süreçlerin yönetimi:

"İlk günlerdeki yoğunluğa baktık, vatandaşımız yoğun bir şekilde tabii plakası acaba standart plaka mı yoksa idari müeyyide uygulanacak plaka mı diye endişeye kapılanlar şoförler odasına akın ettiler. Biz baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, yani en azından kendilerine bir süre verelim, bu süre içerisinde de kendilerine rehberlik yapalım" diyen Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha sonra yine buna rağmen standartlara uygun plaka takmayanlar olursa onları idari müeyyideye daha sonra bağlayalım diye bir karar aldık ve bunu da uygulamaya geçirdik. Tabii bir yandan da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'yla görüşmeye de devam ediyoruz, federasyonla da görüşüyoruz. Mesela ben bir görüşmemde bana şunu ifade ettiler; 'Bizim 573 tane odamız günde 60 bin plaka basıyor ve buna rağmen talepleri yetiştiremiyoruz.' Demek ki kısa süre içerisinde bunun yetiştirilme imkanı, ihtimali gözükmüyor. Vatandaş müracaatını yaptı, şoförler odası eğer kendisine plakayı zamanında basıp veremediyse burada da vatandaşımızı cezalandırmanın çok adil olmadığını düşünüyoruz.

Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

Çünkü vatandaşımız üzerine düşeni yapıyor, müracaatını yapıyor ama plakayı basıp veremiyoruz kendisine. Dolayısıyla bundan kaynaklanabilecek mağduriyeti ortadan kaldıralım diye biraz süre verdik kendilerine. İkinci bir konu da ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili veya araçlara takılan multimedya dediğimiz çoklu ortamlarla ilgili. Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili Kanun'un öngördüğü husus şu: Birincisi sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor, ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz.

Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu

Bu Kanun'un yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi. Bunun da açıklığa kavuşturulabilmesi için bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Hangileri sürüş emniyetini tehlikeye atıyor, hangileri atmıyor, ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili bununla ilgili bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uygulama yönetmeliği çıkarılıp da herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek, belli bir standarda kavuşturulmuş uygulama belli oluncaya kadar da, yani yönetmeliği çıkarıncaya kadar da Kanun'un bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız. Genelde vatandaşlarımıza rehberlik yapacağız, onları bilgilendireceğiz. İnşallah tüm tarafların da konsensüsüyle, mutabakatıyla bu yönetmeliği, uygulama yönetmeliğini en kısa sürede çıkarmayı düşünüyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, en kısa süre içerisinde çıkartacağız. Yani fazla da bu süreyi uzatmayı düşünmüyoruz. Yönetmelik çıkıp da uygulama netleşinceye kadar rehberlik çalışmalarımız devam edecek. O yüzden vatandaşlarımız rahat olsunlar, yani herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği, yani içlerine sinen, hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz ikisini bir arada gerçekleştirebileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız inşallah."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 4850 dolar alarmı! Zafer Ergezen'den kritik bant ve enerji uyarısı
Borsa 'yarım' işlem gününe düşüşle başladı!
Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın hafızası tuvale taşındı
ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#ramazan bayramı
#Trafik Düzenlemeleri
#App Plaka
#Multimedya Sistemleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.