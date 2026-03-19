Bir Çinli otomobil daha Türkiye’de: Fiyatı belli oldu

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı büyürken, yeni modeller de peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kez sahneye Reeder çıktı. Şirket, Çinli kompakt elektrikli araç Wuling Bingo’yu Samsun’daki üretim tesislerinde montajlamaya başladığını duyurdu.

Türkiye’de Reev Aura ismiyle satışa sunulacak model için ön sipariş süreci de başladı. Açıklanan ön sipariş fiyatı ise 1 milyon TL. Wuling Bingo’nun 333 kilometre menzil sunan versiyonu Çin’de yaklaşık 10 bin dolar seviyesinde satılıyor.

İLK ARAÇ ÜRETİM BANDINDAN İNDİ

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim faaliyetlerinin üst segmente taşınmasının hedeflendiği belirtildi. Daha önce kamuoyuna duyurulan LOJO EV Group Limited ile yapılan anlaşma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Samsun’daki mevcut üretim tesislerinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından, 333 km menzil ve 180 km/s azami hız sunan, M1 kategorisinde tam elektrikli Reev Aura modeline ait ilk aracın üretim bandından indirildiği ifade edildi. Bu da gösteriyor ki Reeder, elektrikli otomobil tarafında artık daha görünür bir yerde durmak istiyor.

REEV AURA’NIN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni modelin paylaşılan teknik verileri şöyle:

3950x1708x1580 mm

2650 mm aks mesafesi

1125 kg ağırlık

50 kW / 150 Nm motor

31,9 kWsa LFP batarya

333 km menzil (CLTC) – WLTP tahmini yaklaşık 275 km

3,3 kW AC şarj ile %20-100 şarj: 9,5 saat

DC hızlı şarj ile %20-80 şarj: 35 dakika

McPherson bağımsız süspansiyon

ön/arka disk fren