İş arayan gençlere destek! 10 bin 878 lira hesaplara yatacak

14 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere ekonomik destek sağlamak amacıyla yeni bir program başlattı. 10 bin 878 TL’ye kadar maddi destek sunan program, gençlerin iş bulma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programını devreye aldı. Gençlerin iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve ekonomik yüklerini azaltmak amacıyla başlatılan program kapsamında, toplamda 10 bin 878 TL’ye kadar maddi destek sağlanacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvuru yapan işsiz gençlere “İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları” sunulacağı belirtildi. Bu destek, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR​) kayıtlı olan ve iş arayan gençlerin hesaplarına yatırılacak.

Maddi destek, brüt asgari ücretin 1/3’ü oranında 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor ve aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere azami üç kez ödenebiliyor. Program, sadece maddi yardımlarla sınırlı kalmayacak. İş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu, vesikalık fotoğraf gibi iş başlangıcı için gerekli giderleri de bu kapsamda karşılanacak. Başvuruların başladığı açıklanan programla, gençlerin iş bulma süreçlerinin daha kolay ve rahat geçmesi hedefleniyor. Toplamda 10 bin 878 TL'lik destek için başvurular başladı.

İŞ ARAYANA YAPILACAK YARDIMLAR:

Başvuru yapan gençlerin hesaplarına yatırılacak destek miktarları şu şekildedir:

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından, bir yıl içinde en fazla 3 kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin en fazla %10’una kadar yardım yapılabilir. Bu tutar 2.210 TL olarak belirlenmiştir.

-Brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen 8.668 TL tutarındaki destek, aynı yıl içerisinde yalnızca bir kez alınabilir.