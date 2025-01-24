İş arayanları ilgilendiriyor! Kariyer planlamasında istenilen 8 beceri: Yüksek maaşlara kapı açıyor

24 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:51

İş arayan binlerce vatandaş şirketlerin istediği becerilere odaklanıyor. Yapay zekanın iş dünyasındaki kullanımı giderek artıyor. Şirketler ise teknoloji çağında personelleri ve iş arayan kişilerden belirli programlar istiyor. İşte kariyer planlamasına olumlu etki edecek, yüksek maaşların kapısını açan beceriler...

İş arayanlar dikkat! Hem yüksek maaş, hem uzaktan çalışma fırsatı: 100 bin dolar veren var

İş arayanlar dikkat! Hem yüksek maaş, hem uzaktan çalışma fırsatı: 100 bin dolar veren var

Yeni mezunlar ve binlerce işsiz vatandaş, hayal ettiği kariyer planlaması çerçevesinde iş aramayı sürdürdüğü gibi özgeçmişlerini de güçlendirmek istiyor. İş ararken sadece dikkat edilmesi gereken kurallar değil, iş verenlerin teknolojiden beklentileri de önemseniyor. Yani dijitalleşen çağa ayak uyduran şirketler personellerin teknoloji alanındaki becerilerini radara alıyor.

İyi bir işe alım stratejisi hemen her sektörde benzer süreçleri izliyor. Açık pozisyonları belirlemek, adaylarda aranan nitelikleri tanımlamak, başvuruları almak en başta gelen stratejiler. Ancak şirketlerin talep gösterdiği diğer becerileri de bilmek gerekir. Araştırmacılar şirketlerin istediği becerileri öne çıkardı.

İŞ ARAYANLARDAN İSTENİLEN 8 BECERİ

Kariyer planlamasında yüksek maaşlı pozisyonları hedefleyen vatandaşlara çeşitli öneriler sunuldu. Şirketlerin istediği bu beceriler 2025’te iş arayışında öne çıkmanızı sağlayabilir. İşte iş arayanların sahip olması gerektiği yeni beceriler…

Yapay zeka (Al) ve Makine Öğrenimi:

Yapay zeka endüstrilerde önemli bir rol oynamaya başladı. Yapay zeka programlarını öğrenmek yüksek ücretlerden kapıyı açabilir. Günümüzde şirketlerin yapay zekadan en çok faydalandıkları alanlar veri güvenliği, süreç otomasyonu ve müşteri hizmetleri olarak öne çıkıyor. Doğal dil işleme (NLP) teknolojisi ise iş dünyasının en ilgi duyduğu yapay zeka disiplinlerinin başında geliyor.

Veri analitiği:

Şirket yönetimleri veri odaklı işlemlere güveniyor. Veri analitiğinde ustalaşmak sizleri çeşitli meslek dallarına yönlendirebilir.

Siber Güvenlik:

Artan siber tehditlerle birlikte işletmelerin verilerini ve sistemlerini korumak için profesyonellere ihtiyacı var. Güvenlik programları CV’nize pek çok yenilik katabilir.

Bulut Bilişim:

Bulut çözümleri hızla büyüyor. AWS, Azure ve Google Cloud’daki beceriler oldukça değerlidir.

Dijital Pazarlama:

SEO, sosyal medya ve içerik pazarlama becerileri, dijital çağda kariyerinizi güçlendirebilir.

Duygusal Zeka (EQ):

Şirketler işbirliği konusunda usta, pazarlama konusunda tecrübeli, ikili ilişkilerde iyi iletişimi olan personelleri bünyesinde bulundurmak isteri. Empatiyle liderlik edebilen operasyon personellerine ihtiyaç duyabilir.

UX/UI Tasarımı:

Şirketler için harika bir kullanıcı deneyimi esastır. UX/UI tasarımcılarına tüm sektörlerde büyük talep var.

Blockchain Teknolojisi:

Kripto paranın ötesinde blockchain finansı, tedarik zincirlerini ve daha fazlasını kontrol edip dönüştürüyor. Blockchain teknolojisi, bir iş ağı içinde şeffaf bilgi paylaşımına izin veren gelişmiş bir veritabanı mekanizmasıdır.