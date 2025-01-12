İş arayanlar dikkat! Bu şirketler hem yüksek maaş, hem uzaktan çalışma fırsatı sunuyor

12 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:48

Bazı ülkelerde uzaktan çalışma oranının azaldığı belirtilse de online üzerinden yeni fırsatlar bulmak mümkün. Yabancı dil bilgisi de varsa yurt dışında herhangi bir şirkete uzaktan çalışma yöntemiyle mesai harcamanın yolları var. 2025′te uzaktan bir işte çalışmak isteyenler için bazı şirketlerin ilanları yayınlandı. Üst düzey yöneticilikten, avukatlığa, seyahat teknolojilerine kadar birçok departman boy gösteriyor. Hatta bazı sektörlerin maaşı 100.000 doları bulduğu söyleniyor. İşte detaylar...

Dünyada pandemi​ sebebiyle birçok şirketin uyguladığı uzaktan çalışma sistemi devam ediyor. Uzaktan çalışma sistemi başka bir ülkeden de online üzerinden iş arayanlar için iyi bir alternatif oluyor. Bu sistem bazı şirketlerde ortadan kaldırılıyor olsa da iş arama sitelerinde evden çalışma fırsatları hâlâ mümkün.

BU ŞİRKETLER İŞE ALIM YAPIYOR

Uzaktan iş arayanlara yönelik hizmet veren bazı sitelerde 2025 yılında 100’e yakın şirketin ilanı ortaya çıkarılmıştı. Wall Street Journal’ın haberine göre FlexJobs, 2023′e kıyasla 2024′te uzaktan iş ilanlarının sayısında %20′lik bir artış gördü. Özellikle LinkedIn’de Aralık 2024 itibarıyla iş ilanlarında evden çalışma şartı yüzde 8 seviyelerindeydi.

Başka bir kariyer sitesi olan Ladders, 2024′ün üçüncü çeyreğinde 250.000 dolar veya daha fazla maaş ödeyen rollerin %10,4′ünün uzaktan olarak ilan edildiğini, ikinci çeyrekte ise bu oranın %8,8 olduğunu bildirdi.

EN ÇOK UZAKTAN ÇALIŞMA İSTEYEN ŞİRKETLER

2025′te uzaktan bir işte çalışmak isteyenler için Ocak ayında 20 şirketin ilanı yayınlandı. Sınırlı sayıda bazı departmanların 100.000 bin dolar ödediği iddia ediliyor. FlexJobs’a göre 2025 yılında en çok uzaktan çalışma pozisyonunda işe alım yapan şirketler sıralandı. İşte o şirketler:

1. Working Solutions 2. CanlıOps 3. UnitedHealth Grubu 4. Kelly 5. TELÜS 6. Robert Uluslararası 7. Prime Terapötikler 8. Transcom 9. BCD Seyahat 10. Strengthen Education

11. CVS Health 12. AECOM 13. Lee Hecht Harrison 14. GovCIO 15. Everlight Sun 16. Termo Fisher 17. Veeva System 18. Global Insight

YÜKSEK MAAŞ VEREN SEKTÖRLER

Şirketlerin işe alım yaptığı en çok talep gören roller arasında, ZipRecruiter’a göre ABD’de ortalama maaşları yıllık 100.000 doları aşan ürün yöneticileri ve yazılım mühendisleri yer alıyor. Ancak uzaktan çalışma fırsatları artık teknoloji sektörüyle sınırlı değil.

En çok uzaktan çalışma pozisyonu için işe alım yapan şirketlerin aradığı sektörler teknoloji, İK ve işe alım, finans ve sağlık hizmetleri olarak öne çıkıyor. Araç filosu, hesap yönetimi, medya ve eğlence, satış-pazarlama, avukatlık, seyahat teknolojileri, gözlem-izleme gibi departmanlar da arananlar listesinde.