Maaş ödemesi 5 milyon TL'yi buluyor! İşte 2025'te uzaktan çalışma imkanı olan yüksek maaşlı 3 meslek

09 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:19

Bölgesel gerilimler, koronavirüs, üretimde aksaklıklar sebebiyle küresel enflasyonun dalgalanması sonucu birçok sektörde işten çıkarmalar yaşandı. Dünya genelinde teknolojinin kendini yenilemesi ve yapay zekayla yeni meslek sınıfları ortaya çıktı. Yapay zeka ile birlikte uzaktan çalışma imkanı verecek yüksek maaşlı meslekler ortaya çıktı. 2025'te 150.000 dolar (5 milyon 222 bin TL) gibi maaş ödemesi olan bu 3 meslek merak edildi. İşte yıllık yüksek maaş ödemesi gerçekleştiren o meslekler...

İş piyasasının yıldızı o meslek oldu! İşte kariyer planı yapanlar için İŞKUR'da en çok aranan meslekler

İş piyasasının yıldızı o meslek oldu! İşte kariyer planı yapanlar için İŞKUR'da en çok aranan meslekler

Son yıllarda, iş piyasası COVID-19​ salgını, bölgesel gerilimler, yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesi sebebiyle toplu işten çıkarmalar başladı ve küresel ekonomi sarsıldı. ABD piyasası başta olmak üzere birçok ülkede uzaktan çalışma uygulaması olmasına rağmen işten çıkarmaların önüne geçilemedi. Kendi sektöründe tecrübeli personeller işten çıkarmalar sonrası kariyer istikrarı sağlayacak işler istiyor.

YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLER

Uzmanlar uzun vadeli başarı sağlayacak bazı iş kollarını sıraladı. Girişimciliğin yanı sıra teknoloji ve yapay zekanın ilerlemesi birçok alana kapı açıyor. Kariyeri güvence altına alabilecek çok sayıda yüksek maaşlı meslekler var. Bu iş kollarının ortalama 150.000 dolar (5.222.190,27 Türk Lirası) veya daha fazla ödeme yapma ve durgunluğa dayanıklı olma gibi iki avantajı var. 2025'te 150.000 dolara kadar ödeme yapan 3 uzaktan iş ABD başta olmak üzere birçok ülkede ilgi görmeye başladı.

UZAKTAN İK (İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ)

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan alınan bilgilere göre insan kaynakları yöneticisinin rolü çok önemlidir ve 2023'ten 2033'e kadar olan dönemde talepte %6'lık bir artış öngörülmesiyle risk altında görünmemektedir. Bu, ortalama iş büyüme oranından daha hızlıdır. Ayrıca, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'na (NBER) göre, işletme operasyonları ve yönetimi uzaktan çalışma için ilk 10 sektör arasında yer almaktadır.

İK yöneticileri, bir işletmeyi ve başarısını doğrudan etkileyen çeşitli günlük görevleri ele alırlar. Çalışanlar için politikalar oluşturmaktan, şikayetleri ele almaya ve yönetim ekipleri ile çalışanları arasındaki boşluğu kapatmaya, öğrenme ve gelişimi yönetmeye, işe alım yapmaya ve mülakatlar yapmaya, oryantasyon ve performans yönetimine kadar bir şirketteki yetenek yönetimi ve işe alımın tüm yönlerini denetlerler. Ortalama maaş aralığının ise 108.530-137.000 dolar arasında olduğu belirtiliyor.

UZAKTAN BT YÖNETİCİSİ

Bir BT yöneticisinin rolü, bir şirketin bilgi teknolojisi altyapısının sağlam olduğundan, hedeflerini desteklediğinden ve dahili son kullanıcılar için verimli ve üretken olduğundan emin olmaktır.

BT yöneticileri bir şirketin sistemini ve politikasını korur. BLS tahminleri önümüzdeki dokuz yıl içinde işlerde %17'lik bir artış olduğunu göstermektedir. Bu yüksek talep, bir BT yöneticisi olarak becerilerinizin değerini ve önemini göstermektedir.

Zippia'ya göre BT yöneticilerinin yaklaşık %64'ü lisans derecesine sahipken, ikinci en yaygın derece türü ön lisans derecesidir (%17'si BT yöneticilerinin) ve %12'si yüksek lisans derecesine sahiptir. Ortalama maaş aralığı 132.000-160.000 dolar arasında değişmektedir.

UZAKTAN SİBER GÜVENLİK MÜHENDİSİ

Siber güvenlik, talep gören bir diğer meslektir. Meslekte 10 yıl içinde yüzde 33 artış beklenmektedir. Ayrıca diğer sektörlerdeki işlere kıyasla uzaktan çalışma olasılığı da oldukça yüksektir. Aynı NBER makalesi, pandemiden bu yana hafif düşüşlerine rağmen, bilgi teknolojisi ve bilgisayar rollerini 2024'te uzaktan çalışma için bir numaralı sektör olarak sıraladı.

San Diego Üniversitesi Online'a göre, siber güvenlik mühendisi olarak sistemlerdeki ve yazılımlardaki tehditleri ve güvenlik açıklarını tespit edip, daha sonra becerilerinizi, bilgisayar korsanlığına, kötü amaçlı yazılımlara ve fidye yazılımlarına, içeriden gelen tehditlere ve her türlü siber suça karşı savunma sağlamak için yüksek teknoloji çözümleri geliştirmek ve uygulamak için kullanmalısınız.

Bu rol için siber güvenlik mühendisliği, bilgisayar bilimi veya yazılım mühendisliği alanında lisans derecesi seçebilirsiniz. CISSP (Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenlik Uzmanı) ve CompTIA Security+ gibi diğer siber güvenlik yeterlilikleri iş beklentilerinizi artırabilir ve rekabet avantajınızı iyileştirerek uzaktan bir iş bulmanıza yardımcı olabilir. Ortalama maaş aralığı 121.000-150.000 dolar arası değişmektedir.