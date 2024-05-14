İş Bankası ve İmeceMobil’den Çiftçiler Günü’ne özel etkinlik: “İş’le İmece Buluşmaları”

14 May 2024 17:28 - Güncelleme : 14 May 2024 17:30

İş Bankası ve İmeceMobil’in “Bir avuç toprak, bir dünya umut” temasıyla hayata geçirdiği “İş’le İmece Buluşmaları”nın ilki 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

2022 yılında 20 milyar TL’lik bir tarımsal üretim hacmi oluşturmayı başaran ve ekonomik büyüklüğünün yüzde 17’sini tarım sektöründen sağlayan Diyarbakır’daki etkinlikte çiftçiler, sektör paydaşları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Etkinliğe Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar da katıldı.

“Doğru yöntem ve teşviklerle tarım üretimi güçlendirilebilir”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz açılış konuşmasında, Diyarbakır’ın dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını, yörenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ilk tarihsel izlerini taşıdığını ve bölgenin ülkemizin tarımsal üretimine ve hayvancılık faaliyetlerine önemli bir katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Girdi maliyetleri, iklim değişikliği, su kaynaklarının yanlış kullanımı, tarım sektörüyle uğraşan genç nüfusun giderek azalması gibi sektördeki zorlayıcı unsurlara da değinen Sezgin Yılmaz, ancak teknolojinin etkin kullanımı, eğitim, doğru yöntem ve teşviklerle ülkemizin tarım alanındaki potansiyeline kavuşabileceğine işaret etti. Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan İş Bankası’nın tarım stratejisi doğrultusunda üreticiyi desteklemek ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“100. yılımızda da tarımı stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçerek tarımı, teknoloji ve finansla buluşturuyoruz. Tarım alanında aldığımız inisiyatifler, ziraat fakülteleriyle düzenlediğimiz etkinlikler, ülkemizin verimli ovalarında açtığımız Tarım İhtisas Şubeleri, gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmaları ve tarım teknolojisine dair genç girişimcileri destekleyen Workup Agri programımızla, kadın ve çocuk odaklı projelerimizle çiftçiye en çok kazandıran banka olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin bereketli toprakları, dört mevsimi yaşayan iklimi, çok özel coğrafi konumuyla tüm dünyada tarımın ve gıdanın parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz.”

“Tarımın geleceği için teknolojik gelişim zorunlu”

İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise İmeceMobil’in İş Bankası’nın tarım stratejisi doğrultusunda 2019 yılında tarım alanında teknolojinin etkin kullanımı ve üreticilere dijital çözümler sunulması için hayata geçirildiğini ifade ederek tarımın geleceği için teknolojik gelişimin zorunlu olduğunu vurguladı.

Sağlam, “Üretimde topraktan tutun gübreye ve insan kaynağına kadar tüm üretim faktörlerinin etkin kullanılması, teknolojinin tabana yayılması ile mümkün. Yapay zeka, otonom ekipmanlar, mevcut ekipmanların otomatikleştirilmesi, uydu ve drone teknolojisi gibi çözümlerle ülkemizde tarım üretiminin artırılması en önemli gayelerimizden biri” diye konuştu.

İmeceMobil uygulamasının çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilendiğini belirten İlker Mehmet Sağlam, çiftçilerin uygulama üzerinden hem finansa hem de uzman destekli uydu servisi, gübre planlama, tarla analiz sistemleri, zirai drone ile bitki besleme gibi akıllı tarım çözümlerine ulaşabildiğini belirtti. Sektör paydaşlarının tarım için her şeye ulaşabileceği dijital tarım platformu olma yolunda adım adım ilerlediklerini ifade eden Sağlam “İmeceMobil uygulaması, tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmıyor, finansal ürün/hizmetlere erişim, ödeme sistemleri gibi alanları da kapsayacak şekilde, yeni tarım ve finans teknolojileri ile sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İrfan Donat’ın moderatörlüğünde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Harran Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ali Ünlükara, Düziçi Kadın Kooperatifi Kurucusu Rahime Yüksel, Tarım CAN Akademi Kurucusu Mustafa Evran’ın konuşmacı olduğu bir panel gerçekleşti.