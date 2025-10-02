Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

İş Bankası'ndan açıklama: 'Bankamızı hedef gösteren iddialar yasalara göre suç teşkil etmektedir'

İş Bankası son dönemde yapılan çeşitli haberlere ilişkin "Bankamızı; suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve benzeri yasa dışı işlemlerle ilişkilendiren ve hedef gösteren her türlü yayın, yorum, paylaşım ve iddialar yasalara göre açıkça suç teşkil etmektedir" açıklamasında bulundu.

İş Bankası'ndan açıklama: 'Bankamızı hedef gösteren iddialar yasalara göre suç teşkil etmektedir'
Bülten
02.10.2025
02.10.2025
son dönemde Can Holding ve Ciner Grubuna bağlı Park Holding soruşturmaları kapsamında ortaya çıkan haber ve iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bankanın açıklamasında yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere karşı yasal hakların kullanılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız ve iştiraklerini, son günlerde yürütülen hukuki bir süreçle ilişkilendirerek ortaya atılan gerçek dışı iddia ve söylemlere dair bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Türkiye İş Bankası; köklü yönetişim yapısıyla tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasalara, bağlı olduğu mevzuata, etik kurallara ve ticari prensiplere uygun bir şekilde sürdüren, en iyi uygulamaları esas alan iş yapma şekliyle Türkiye’nin en büyük özel ve marka değeri en yüksek bankası olup, ülkemizin göz bebeği bir Cumhuriyet kurumudur.

Ülkemizdeki ilgili mevzuat doğrultusunda, her banka gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere tüm resmi otoritelerin sürekli denetimi altında olan, Genel Müdürlüğünde BDDK’nın yerleşik denetçileri bulunan, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatındaki yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren Bankamızı; suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve benzeri yasa dışı işlemlerle ilişkilendiren ve hedef gösteren her türlü yayın, yorum, paylaşım ve iddialar yasalara göre açıkça suç teşkil etmektedir.

Halka açık bir şirket olan, kurulduğu 1924 yılından bu yana bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra iştirakleri aracılığıyla da ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan Bankamızla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar ve söylentiler sadece kurumumuzu değil, aynı zamanda sermaye piyasalarını, çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı, dolayısıyla ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkilemektedir.

Bilindiği üzere, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesi, “187 sayılı Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup, Bankamızla ilgili gerçek dışı iddia ve söylemleriyle Bankamızın kamuoyundaki itibarını zedelemeye çalışanların suç işlemekte oldukları da izahtan varestedir.

Ülkemizde milli sermayeyi temsil eden, her zaman toplumdan aldığını toplumla paylaşma ilkesiyle hareket eden bir kurum olan Bankamızın itibarına ve şöhretine zarar veren tüm yayın ve haberlerin yakın takipçisi olduğumuzu; asılsız, spekülatif iddia ve değerlendirmeler yapan; yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu yönde yorumda bulunan ve bunları yayanlarla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullandığımızı ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ETİKETLER
#soruşturma
#iş bankası
#Park Holding
#Can Holding
#Ciner Grubu
#Yasal Uyarı
#İtibar Zedelenmesi
#Ekonomi
