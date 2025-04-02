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 | Onur Kaya

İş dünyası boykota karşı tek ses oldu

CHP lideri Özgür Özel'in 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinde tüketim boykotu çağrısında bulunmasına iş dünyasından tepki geldi. Boykota karşı tek ses olan iş dünyası, şirketlerin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurguladı.

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İş dünyası boykota karşı tek ses oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 02:10
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 02:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasından sonra da devam eden protesto eylemleri yeni bir boyuta taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara sessiz kaldığı ve hükümete yakın olduğu gerekçesiyle bazı şirketlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Özel son olarak sosyal medyada başlatılan 'tüketim boykotu'na da destek verdi.

SİYASETTEN SONRA İŞ DÜNYASI DA TEPKİLİ

Ancak Özgür Özel'in 2 Nisan'ı işaret edip tüketim boykotu uygulanması yönündeki çağrısına siyasilerin ardından iş dünyasından tepki geldi.

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Söz konusu tepkilerden bazıları şöyle:

TOBB: BOYKOT YANLIŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı.

İTO: ŞİRKETLERE SALDIRILAMAZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz.

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MÜSİAD: MİLLİ SERMAYEYİ ZAYIFLATMA GİRİŞİMİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı: Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir.

TESK: TİCARET DURDURULMAMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı.

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ASKON: AKIL TUTULMASI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil aksine akıl tutulmasıdır.

İSO: DİKKATLİ VE DUYARLI OLUNMALI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır.

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#Ekonomi
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