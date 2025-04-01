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 | Onur Kaya

AK Parti'den Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: Türkiye'yi tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Türkiye genelinde 'tüketim boykotu' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'in söylemlerinin tehdit, fişleme ve sosyal bölücülük içerdiğini söyleyen Çelik, "Geldiği nokta siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 20:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in ülke genelinde 2 Nisan Çarşamba günü tüketim boykotu çağrısı yapmasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in muhalefet yapmadığını, Türkiye'yi tehdit ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR"

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir.

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'Özgür Özel’in çağrıları Türkiye’ye zarar veriyor'

Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir.

"BÜTÜN SÖYLEMİ TEHDİT, FİŞLEMEK VE SOSYAL BÖLÜCÜLÜKTEN İBARET"

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı 'fişlemek' ve sosyal bölücülükten ibarettir."

"VATANDAŞLARIMIZ BU SİYASETÇİLERİ BOYKOT EDECEK"

CHP liderinin Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek amacıyla faaliyet yürüttüğünü ama bu durumun sadece kendisine zarar vereceğini belirten Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/omerrcelik/status/1907114772903928264

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