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 | Yusuf Özgür Bülbül

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek: Özel’in çağrıları Türkiye’ye zarar veriyor

CHP’nin boykot çağrılar tepki çekmeye devam ediyor. TGRT Haber’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında konuşan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, CHP lideri Özgür Özel’in çağrılarının Türkiye zarar verdiğini söyledi.

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 22:53

TGRT Haber'deki Gündem Özel programında konuşan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının Türkiye'ye zarar verdiğini savundu. Çiçek, mevcut CHP yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve Özel'in çağrılarının ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

ÇİÇEK: BİR GETİRİSİ YOK

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, "Mevcut CHP yönetimi sorumluluklarını bilmiyor. Özel'in çağrıları Türkiye'ye zarar veriyor." dedi. Çiçek, “Bazılarını listeye koyup bazılarını çıkartıyorlar. Kaç tane markamız var bunları yerle bir etmenin bir getirisi yok ki. Hakikaten üzücü. Buralarda çalışan birçok emekçi var. Zamanında emperyalizmle mücadele eden partinin genel başkanı ülkeyi şikayet ediyor.” diye konuştu.

CHP'nin bazı markaları hedef almasının üzücü olduğunu ve bu durumun çalışanları olumsuz etkilediğini belirtti. Çiçek, zamanında emperyalizmle mücadele eden bir partinin genel başkanının ülkeyi şikayet etmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1906417659383566521

“İMAMOĞLU ELEŞTİRDİ”

CHP'nin olası olağanüstü kurultayına da değinen Çiçek, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kararı eleştirdiğini ve Özel'in kurultay yoluyla güç kazanmayı hedeflediğini söyledi. Çiçek, “Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultay kararını eleştirdi. Özel kurultayla birlikte güç kazanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

HUKUKÇU MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK KİMDİR?
Hukukçu-Avukat Mustafa Kemal Çiçek 5 Şubat 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Diyarbakır Lice'lidir. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından bu yana Ankara Barosu'na bağlı olarak serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2003-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde ve Hukuk Fakültesinde, "1921 Anayasası" konulu tez çalışması ile Bilim Uzmanı unvanını almıştır. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin Kurucu Üyesi ve aynı zamanda Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Mustafa Kemal Çiçek orta düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Aynı zamanda evli ve bir çocuk babasıdır.
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