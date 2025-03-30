Efkan Ala'dan CHP'ye Ekrem İmamoğlu tepkisi: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da partisinin il başkanlığından vatandaşlarla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, siyasi parti ve STK temsilcileri başta olmak üzere birçok vatandaş katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala burada yaptığı konuşmada; CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bütçesinin birçok bakanlıktan daha büyük olduğunun altını çizen Efkan Ala, belediye bütçesinin halka hizmet için kullanılması gerektiğini belirterek, yolsuzluk iddialarının adli makamlarca soruşturulmasının önemine dikkat çekti.

CHP yönetiminin bu iddialara cevap vermek yerine farklı bir tutum sergilediğini belirten Efkan Ala, yolsuzluk üzerinden kahramanlık üretilemeyeceğini söyledi. Ala ayrıca, 28 Şubat sürecini hatırlatarak ekonomiye zarar vermeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu ve iş dünyasının hedef alındığını öne sürdü.

"BİZ BUNLARI 28 ŞUBAT’TAN TANIYORUZ"

Efkan Ala şunları söyledi;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi, bakanlıkların 3’te 2’sinden daha fazla bütçeye sahiptir. Orası bir çiftlik değildir. Bunun millete hizmete yönelik kullanılması icap etmez mi? Millete hizmet edilmiyorsa, yolsuzluklar ortaya çıktıysa, bunların adli makamlarca soruşturulması gerekmez mi? Bu bir yolsuzluk soruşturmasıdır. Ana muhalefet partisi bu yolsuzluk soruşturmalarını cevaplaması gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşların da bu yolsuzluktan rahatsız olduğunun inancındayım. Ancak yöneticiler, yapılan yolsuzluklara cevap vermektense, kahraman çıkarmaya çalışmaktadırlar. Yolsuzluktan kahraman çıkmaz. Demokrasi mücadelesinden çıkar. 28 Şubat mantığı ile ülkede ekonomiyi hançerlemeye çalışıyor. Ülkenin üretenlerini fişliyorlar. Onları boykota çağırıyorlar. Biz bunları 28 Şubat’tan tanıyoruz"

"ÇIKIN YA KEFİL OLUN, YA DA SORUŞTURMANIN ARKASINDA DURUN"

Ana muhalefet partisinin neden alternatifinin olmadığını yineleyen Ala, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin birkaç tane genel başkanı var. Eski genel başkanları var. Başkan gibi davranıyor. Ekrem İmamoğlu ise hem genel başkan gibi davranıyor. Hem de daha cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıldan fazla varken cumhurbaşkanı aday adayı gibi davranıyor. Biz hassas bir şekilde istikrar içerisinden Türkiye’yi hedeflerine götürmeye çalışırken, bu yolsuzluğun üzerini kapatmak için bütün tuşlara birden basan bir ana muhalefet partisi var. Olabildiğince fazla gürültü çıkararak Türkiye’de bu soruşturmayı gölgelemeye çalışıyorlar. Çıkın ya kefil olun, ya da soruşturmanın arkasında durun gerçekler ortaya çıksın. Nasıl kendi partilerini arkadan hançerleme meseleleri aylarca konuşuldu. Kendi kendilerine arkadan hançerlediklerini söylediler. Şimdi de boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin ekonomik istikrarını hançerlemek için girişimlerde bulunuyorlar. Sokak çağrıları, Türkiye’nin demokratik istikrarını hançerlemeye çalışma girişimleridir. Marjinal gruplara alan açıp, alçakça slogan attırmalar, küfür ettiriyorlar. Onları şiddetle lanetliyoruz. Bizde ahlaksızca küfürler savuran bu çapulculara pabuç bırakacak göz var mı? Biz gençlerimize bakıp Türkiye’nin geleceği ve kalkınması için daha fazla ne yapabiliriz diye arayış içerisindeyiz"