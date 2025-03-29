Özgür Özel’e tepki: Boykot dediği markanın arabasına biniyor!

TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrıları ve kullandığı araçlar üzerinden eleştiriler gündeme geldi. Av. Ertuğrul Akar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı bir markanın aracına bindiğini söyleyerek, CHP liderinin samimiyetini sorguladı. Akar, CHP'nin bu konudaki tutumunu samimiyetsiz bulduğunu söyledi.

“ONLARA ZATEN BUNLARA GİDİYOR”

CHP’li belediye başkanlarının kullandığı markaların da aynı olduğunu dile getiren Akar, “Özel geldiği arabayı boykot ediyor” diye konuştu. Özel’in boykot listesine koyduğu restoran zincirinin de alkollü ve lüks mekanlar olduğunu ifade ederek, “Onlara zaten bunlara gidiyor” şeklinde konuştu.

Akar, “CHP’nin samimiyetini sorguluyorum. Boykot samimiyetsiz. Bu iş CHP’ye bir sonuç sağlamayacaktır.” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1906072575039398072

Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan ise “Bir genel başkan pazarcı esnafı ağzıyla 'Biz falan firmayı boykot ediyoruz' diyor. Böyle bir siyasetçiye bir şey söyleyemiyorum." şeklinde tepki gösterdi.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösterdi. Çiçek, Özel'in Audi A-8 makam aracını kullandığını belirterek, "Hepsinden feragat edin!" çağrısında bulundu.