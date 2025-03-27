'Özgür Özel CHP Genel Başkanı olmamalı!' İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay yapacaklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı kim olacak? sorusu da bu süreçte oldukça konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak iddiası da bir hayli konuşuluyor. Areda araştırma şirketi, Tgrthaber.com için sahaya inerek özel bir araştırma yaptı. Vatandaşlara; Özgür Özel devam etmeli mi? CHP Genel Başkanı kim olmalı? soruları soruldu. İşte çok dikkat çeken araştırmanın sonuçları.

Areda Survey’in 21 – 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğiyle ilgili kamuoyunun nabzını tuttu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,8’i Özel’in genel başkanlık görevine devam etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Parti içindeki genel başkanlık tartışmalarına yönelik yöneltilen “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusuna verilen yanıtlar ise farklı isimleri öne çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 35,2’si Özgür Özel’i desteklerken, yüzde 28’i CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVİNE DEVAM ETMELİ Mİ?

Areda Survey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğiyle ilgili kamuoyunun nabzını tuttu. Türkiye genelinde 1.674 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre, Özgür Özel’in görevine devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 35,2. Yüzde 64,8’i ise devam etmemeli diyerek değişimden yana bir tavır gösteriyor.

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLMALI?

Araştırmada “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusuna da yer verildiği görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35,2’si Özgür Özel’i desteklerken, yüzde 28’i CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 11,9 ile üçüncü sırada yer alırken, Muharrem İnce yüzde 9,9 ile dördüncü, Mustafa Sarıgül yüzde 6,7 ile beşinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2,6 ile altıncı, Ali Mahir Başarır 2,2 ile yedinci, Murat Karayalçın ise yüzde 1,4 oranında sekizinci olarak listede yer alıyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.674 kişinin katıldığı ve 21 – 23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.