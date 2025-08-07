Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İş dünyasında yeni dönem: Sınır artık 1 milyar TL

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, KOBİ olarak sınıflandırılmak için gereken yıllık net satış hasılatı üst sınırı 1 milyar TL’ye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İş dünyasında yeni dönem: Sınır artık 1 milyar TL
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
07.08.2025
08:49
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
08:53

tanımında yapılan düzenlemeyle, işletmelerin sınıflandırılmasında esas alınan mali eşikler yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre, KOBİ olarak sınıflandırılmak için gereken yıllık net satış hasılatı üst sınırı 1 milyar TL’ye çıkarıldı.

İş dünyasında yeni dönem: Sınır artık 1 milyar TL

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı yükseltildi. "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlandı.

İş dünyasında yeni dönem: Sınır artık 1 milyar TL

Buna göre, daha önce yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 bin TL'yi aşmayan olarak belirlenen KOBİ tanımındaki rakam 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

ETİKETLER
#resmi gazete
#kobi
#Yılda Viraj
#Kobİ Tanımı
#Net Satış Hasılatı
#Ekonomi
