Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Fed'in (Amerikan Merkez Bankası) geçen hafta aldığı faiz kararı, küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma dönemini başlatmıştı. Kararın ardından döviz, altın, borsa ve kripto varlıklarda yön arayışı sürerken, özellikle dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor. 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasada döviz kurları sınırlı bir yükseliş eğiliminde. Dolar 40,70 TL’yi görürken, euro 47,61 TL seviyelerinde alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 54.50 TL bandında. İşte para piyasalarından son veriler...

7 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6225 TL

Satış 40,7068 TL

7 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,4502 TL

Satış 47,6155 TL

7 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,3617 TL

Satış 54,5049 TL

7 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI