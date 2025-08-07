Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürerek 41 TL sınırına yürüyüşünü sürdürüyor. Euro ve sterlin kurlarında da yukarı yönlü hareketlilik söz konusu. İşte 7 Ağustos 2025 döviz kurları...

Suat Vilgen
07.08.2025
saat ikonu 06:49
07.08.2025
Fed'in (Amerikan Merkez Bankası) geçen hafta aldığı , küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma dönemini başlatmıştı. Kararın ardından , altın, borsa ve kripto varlıklarda yön arayışı sürerken, özellikle kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor. 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasada döviz kurları sınırlı bir yükseliş eğiliminde. Dolar 40,70 TL’yi görürken, euro 47,61 TL seviyelerinde alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 54.50 TL bandında. İşte para piyasalarından son veriler...

7 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6225 TL

Satış 40,7068 TL

7 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,4502 TL

Satış 47,6155 TL

7 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,3617 TL

Satış 54,5049 TL

7 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

#dolar kuru
#dolar
#dolar fiyatı
#faiz kararı
#euro kuru
#döviz
#küresel piyasalar
#para piyasaları
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Fiyatları
#sterlin fiyatı
#Güncel Döviz Kurları
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
