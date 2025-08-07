Menü Kapat
28°
Altın yükseliyor! İşte 7 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, Dün gün sonunda yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin lira oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife açıklamaları sonrasında hareketlendi.

Serbest piyasada 4.419,07 TL'den, ise 7.252,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın yükseliyor! İşte 7 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

İşte 7 Ağustos 2025 çeyrek altın, ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.418,57

Satış 4.419,07

Altın yükseliyor! İşte 7 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

7 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.188,00

Satış 7.252,00

7 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.377,00

Satış 14.504,00

Altın yükseliyor! İşte 7 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

7 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.665,00

Satış 28.875,00

7 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.378,52 dolar

Satış 3.378,85 dolar

