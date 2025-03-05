İş hayatında kadınların maaş beklentisi erkeklere göre daha düşük

Kariyer.net’in 2025 yılına ilişkin maaş beklentisi analizi, iş hayatındaki dengeyi analiz etti. Analize göre, kadınların maaş beklentisi erkeklerden ortalama yüzde 19 daha düşük. Bu durum, yalnızca Türkiye’de değil, küresel çapta kadınların iş gücündeki konumunu ve gelir eşitsizliğini tartışmaya açtı.

Kadınların maaş beklentisi analiz edildi. Kariyer.net, 2024 yılında 1,6 milyondan fazla iş başvurusu üzerinden yaptığı incelemede, kadınların maaş beklentisinin erkeklerden yüzde 10 daha düşük olduğunu tespit etmişti. 2025 yılına ilişkin maaş beklentisi analizi, kadın ve erkekler arasında yüzde 19'luk fark olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 6 bin farklı pozisyonda kadınlar, aynı işi yapacak erkeklere kıyasla çok daha düşük maaş beklentisiyle iş başvurunda bulundu.

MAAŞ BEKLENTİSİ FARKI GİDEREK ARTTI

Üst düzey yönetici pozisyonlarında kadın oranı halen oldukça düşük. Kariyer.net verilerine göre, her 10 liderden yalnızca 3’ü kadın. Lider pozisyonlarında kadınların daha az temsil edilmesi, maaş beklentilerinin de düşmesine neden oluyor.

2025'te analiz kapsamını genişleten iLab grup şirketi, 10 milyondan fazla maaş beklentisini inceledi. Yaklaşık 6 bin farklı pozisyon için paylaşılan maaş beklentileri arasında farkın bir önceki yıla kıyasla arttığı tespit edildi. Kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 19 daha düşük kaldı.